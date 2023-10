Isa Pantoja sobre su boda: "Quien ha querido estar, ha estado"

MADRID, 21 (CHANCE)

Isa Pantoja reaparecía ante las cámaras este viernes en el plató de 'Vamos a ver' y zanjaba de una vez por todas las polémicas que se crearon tras darse el 'Sí, quiero' con Asraf Beno hace justo una semana. Muy feliz y emocionada, la colaboradora aseguraba que fue un día súper especial y, que a pesar de las ausencias, disfrutó muchísimo con la gente que quiso estar.

De lo que no quiso hablar en el plató de Joaquín Prat fue de la última información que ha salido sobre su madre, quien al parecer piensa ya en el día de su muerte ha confesado a sus más íntimos que no quiere homenajes ni funerales ni a sus hijos en su despedida.

Tras el programa, Europa Press hablaba con ella y nos negaba las informaciones que aseguran que su madre no quiere a sus hijos en su funeral: "A ver yo no creo que haya dicho eso, yo creo que ahora cómo están las cosas, tanta guerra y tanta muerte, hablar de esas cosas, de un supuesto, me parece un poco feo, no. Un poco dramático con la situación que se está viviendo en el mundo vaya".

Además, nos explicaba que "lo que creo es que hay que pensar en la vida y no en las cosas negativas y que al final la edad no tiene que ver, desgraciadamente, como estamos pudiendo ver, para morir. Ósea que eso no tiene edad y me puede pasar a mi ahora mismo (se persigna), entonces no me gusta hablar de esas cosas".

Isa tuvo palabras para su prima Anabel y dejaba claro que no estuvo en su boda para suplantar las ausencias de otros miembros de su familia: "No, siempre hay sitio para todo el mundo y quien ha querido estar ha estado y no pasa nada". De hecho, afirmó que mira a su prima cómo su hermana: "si" y explicaba que su discurso en la boda: "Muy significativo para mí por todo lo que dijo y me gustó mucho".

Sobre por qué no se ha ido de luna de miel, Isa nos comentaba que "por mi lo haría ya, pero pensaba irme a Jordania, pero las cosas como están, no está aconsejado", aún así "estamos viendo las fechas que supongo que será al final de este mes pero el sitio todavía estoy pensando porque ya sabéis las cosas como están y hay que ser precavidos".

Por último, cuando se le pregunta por su hermano Kiko, Isa evitaba las preguntas y aseguraba que tiene que irse para no perder el tren: "No te voy a decir más nada, porque ya perdí el primer tren y ahora tengo que irme en el de las 18. Que con el temporal hija y mira y como estamos".