Isa Pantoja celebra el cumpleaños de su hijo Alberto sin ningún miembro familiar

MADRID, 11 (CHANCE)

Isa Pantoja ha celebrado este jueves el cumpleaños de su hijo Alberto y, como de costumbre, no ha contado con el apoyo de su familia, ya que ninguno se ha presentado allí para disfrutar de la celebración del pequeño de la casa. Eso sí, la colaboradora de televisión se ha visto arropada y apoyada por su pareja, Asraf Beno, que no se ha separado de su lado en ningún mal momento como los que ha vivido estos últimos meses tras la exclusiva que dio su hermano.

"No, venimos solamente nosotros y los compañeros del colegio" decía Isa Pantoja cuando llegaba al sitio donde le tenía preparada la fiesta de cumpleaños al pequeño Alberto y contesta de manera rotunda, con un "No" cuando le preguntábamos si esperaba la presencia de alguien de su familia. 'No', así de claro, ni su madre, ni Anabel Pantoja, ni Kiko Rivera o Irene Rosales y sus hijas.

A la salida del cumpleaños, Isa Pantoja no quería hacer declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones y agradecía a los reporteros la presencia allí. La colaboradora de televisión ya ha confesado en más de una ocasión que está cansada de los conflictos con su familia y ahora, está en otro momento de su vida como para centrarse en eso.

Su hijo Alberto ha disfrutado de una tarde llena de sorpresas y de regalos con sus amigos del colegio, ha disfrutado con todos ellos y ha estado acompañado por su madre, su incondicional apoyo, pero también por Asraf, que como ya sabemos tiene una relación muy especial con el.