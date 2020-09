Isa Pantoja confiesa qué le ha parecido el emocionante debut de su madre en "Idol Kids"

MADRID, 8 (CHANCE)

Tras el exitoso debut de Isabel Pantoja como jurado de "Idol Kids" - en el que la tonadillera mostró su mejor versión y acaparó todo el protagonismo - su hija, Isa Pantoja, ha asistido hoy al "Programa de Ana Rosa" y ha confesado cómo se sintió al ver a su madre rota de dolor al recordar su historia de amor con Paquirri y cómo ha visto a la tonadillera en esta nueva y desconocida faceta.

Chabelita, sin poder ocultar su orgullo, ha asegurado que "me encantó. Vi a mi madre séper emocionada, con los nervios a flor de piel. Además la gente no lo sabe pero ese programa se grabó cuando ella salió de "Supervivientes". Mi relación con mi madre no estaba bien, mi abuela estaba en ese momento muy delicada de salud y eso influye en lo emocionada que estaba en ese programa". "Me

Después de revelar que antes del estreno le mandó un mensaje a la cantante deseándole suerte, pero que durante el programa no hablaron para comentarlo, Isa ha contado entre risas que como no podía ser de otra manera, "me quede hasta tarde para verlo y me gusto mucho. Pensé que mi madre iba a estar más cohibida, pero la vi súper bien. Hasta sacó su lado Pantoja".

"Fue una noche de emociones para ella. Se emocionó en casi todas las actuaciones", añadía Isa; y es que, además de escuchar por sorpresa "Marinero de luces", a Pantoja también le tocó la fibra sensible "La llorona", que cantaba su querido Juan Gabriel y con la que tampoco pudo contener las lágrimas en su debut como jurado musical.

Después de pensarlo, Chabelita se ha mojado sobre cuál de los nietos de la tonadillera parece haber heredado esa vena artística que la hace única: "Mi hijo es más pintor, pero yo creo que Ana. Le encanta ver a la abuela en la tele y ha sacado esa vena".

A continuación, una emocionada Isa hablaba del momento en el que su madre se rompió con "Marinero de Luces" al recordar la muerte de su amado Paquirri: "Ella lo recuerda siempre. Cantora prácticamente es un museo. Hay muchos cuadros y se nota como que hay algo. Todo recuerda a Paco. Para ella es súper emotivo que le canten esa canción, cuando hace mucho tiempo que ni la canta ni la escucha. En casa nunca se ha oído ese disco".

Por último, y después de ver el "reproche" de Isabel Pantoja durante la presentación de "Idol Kids" asegurando que a ella nadie le había dicho que Isa se casaba con Asraf, la joven ha querido aclarar que por el momento no hay boda: "No me caso. He dicho que me gustaria casarme pero no me han pedido la mano ni nada. Ya no sé como hacerlo. No he dicho nunca que me iba a casar. Igualmente es verdad que mi madre se sorprendió porque el día que me case claro que se lo diré, será la primera persona a la que llame".

Ilusionada, Isa ha vuelto a hablar de la buena relación que reina ahora en su mediática familia y cómo Asraf, del que está completamente enamorada, ha encajado bien dentro del famoso clan: "La cosa va mejor. En el fondo espero y deseo que sea la persona con la que voy a compartir mi vida. Cuando salí de "Gran Hermano" no lo creía, pero al final fue yendo poco a poco. Es una relacion en la que no me he planteado el futuro y poco a poco me ha cambiado en todo. En la forma hasta de ir a ver a mi madre más veces, de llamar a mi madre todos los días... me da mucha tranquiidad y haciendo las cosas de verdad y de corazon salen mejor. Ahora soy yo la que le dice a mi madre que me coja el teléfono. Estoy súper bien con él y me alegro que hayais visto que Asraf y mi madre se llevan bien, que la relación está bien".