Isa Pantoja confiesa qué opina de la marcha de televisión de Irene Rosales

MADRID, 13 (CHANCE)

El pasado domingo Irene Rosales anunciaba por sorpresa que, a causa del mal momento personal que está atravesando por el fallecimiento de sus padres y por la guerra que Kiko Rivera mantiene contra Isabel Pantoja - que le ha pasado más factura de lo que le gusta admitir - había tomado la dolorosa decisión de abandonar 'Viva la vida' y apartarse durante una temporada de la televisión.

Algo que ha sorprendido a Isa Pantoja, que este martes se ha pronunciado en 'El programa de Ana Rosa' sobre esta retirada temporal de la pequeña pantalla por parte de su cuñada. A pesar de que días después de la noticia no ha hablado ni con ella ni con Kiko - como habitual en el clan Pantoja - la peruana cree que, aunque a Irene le "ha afectado la pérdida de sus familiares, la guerra entre mi madre y mi hermano ha tenido mucho que ver".

"Ha recibido muchas críticas, que no estaba acostumbrada a recibirlas de un lado y de otro, y creo que eso le ha afectado bastante", ha señalado, negando que el enfrentamiento entre su hermano y su prima Anabel Pantoja haya sido la gota que ha colmado el vaso: "Creo que lo estaba meditando de antes".

"Cuando mi hermano entró por teléfono en 'Viva la vida' hace unas semanas le dijo quiero que sigas ahí, que estés feliz. Le hizo un guiño y creo que ella ya lo tenía pensado. Ella está mal y ha tenido que pensarlo bastante bien", ha desvelado Isa, afirmando que no tiene ni idea de si esta marcha ha sido porque su cuñada pueda tener un nuevo proyecto televisivo para septiembre.

Convencida de que las críticas que ha recibido la sevillana desde que estalló la guerra entre su madre y Kiko "han unido más" a Irene y a su hermano, Chabelita confiesa que no acaba de comprender por qué su cuñada ha decidido dejar la televisión: "Cuando estás mal, venir a Madrid a trabajar, conocer a otra gente, es positivo. Te distraes". "Si ha tomado la decisión de irse de un programa donde vas una vez a la semana y no supone un esfuerzo realmente sino una distracción, supongo que estará mal, porque las cosas han llegado a un punto que no es normal, porque ha recibido cartas de personas amenazándola", ha añadido la prometida de Asraf.

Sin embargo, Isa no cree que este adiós sea definitivo y confiesa que, tal y como conoce a Irene, "imagino que volverá a su programa". "Se tomará un descanso, meditará las cosas y volverá", afirma, convencida de que su cuñada volverá a ser la misma de siempre antes de lo que pensamos.