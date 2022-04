Isa Pantoja confirma que ha visitado a Loli 'la kiosquera', a la que su madre debe 76.000 euros, y explica por qué

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Centrada en solventar su deuda de 414.080 euros con Hacienda para no ser desahuciada de Cantora y a la espera de conocer la sentencia por el presunto delito de insolvencia punible que cometió con la venta de su casa de La Pera, los problemas se le acumulan a Isabel Pantoja.

Loli, la kiosquera de 82 años a la que la tonadillera debe 76.000 euros, ha vuelto a hablar. Ha sido en 'Sálvame', donde la sevillana, dolida, ha vuelto a pedir públicamente a la viuda de Paquirri que le devuelva los ahorros de toda una vida, ya que por su delicado estado de salud necesita ayuda y, sin esta importante cantidad de dinero no puede costeársela.

Pero eso no es todo, ya que según el programa, los hijos de la tonadillera apoyarían incondicionalmente a la kiosquera y, tanto es así que Isa Pantoja habría estado en su casa este domingo con Asraf y con el pequeño Alberto e incluso se habría llevado unos cuadros que Loli guardaba de su madre.

Una sorprendente información que ahora Chabelita confirma, puntualizando que aunque es cierto que estuvo en casa de la kioskera, no fue con su novio ni con su hijo, sino sola.

Consciente de la polémica que se ha formado al haber ido a ver a la anciana a la que su madre debe 76.000 euros - que, según Belén Esteban, no piensa devolver porque asegura que fue un regalo de la propia Loli - Isa ha explicado el por qué de su visita: "Quería ver como estaba, yo soy muy agradecida con la gente que se ha portado bien conmigo y tanto a ella como a muchas personas más les tengo mucho aprecio y cariño y me interesa, a mí no se me olvidan las cosas que han hecho por mí. Gracias". ¡Sus declaraciones, en el siguiente vídeo!