Isa Pantoja contesta públicamente a Irene Rosales

MADRID, 7 (CHANCE)

Isa Pantoja ha intervenido esta mañana en 'El programa del verano' para hablar de la demoledora entrevista que Irene Rosales concedió el pasado miércoles arremetiendo contra ella y su madre por todo lo que se ha dicho estos meses. La joven se ha mostrado sin pelos en la lengua y ha contestado con la máxima sinceridad ante las palabras de su cuñada.

La hija de la artista no entiende de qué se tiene que defender Irene, si la que le puso en el candelero fue Kiko: "Realmente si veis mi entrevista en el Deluxe, yo contesto a mi hermano, yo digo que ella no tiene culpa de nada, a los que dicen que es la mano que mece la cuna, no lo veo así, mi hermano es responsable y que siendo la persona más importante para mi hermano, que si ella le hubiese aconsejado, igual hubiese hecho caso. Con quien se tiene que enfadar Irene es con su marido porque la metió él, no yo"

Isa ha confesado que no le consta que su madre haya leído la entrevista: "Yo creo que mi madre es otra persona, se tiene que defender ella, mi madre no ha dicho nada y creo que es un ataque gratuito, es una realidad que vive ella, entiendo que le duela como madre, pero no veo necesidad" y añadía: "Que yo sepa mi madre no ha visto esta entrevista, no lo ha leído. Antes tenía teléfono y le llegaba toda la información, no como ahora".

Además, la colaboradora aconseja a Irene que se mantenga al margen de las disputas familiares: "Se tiene que quitar del medio y no meterse y yo creo que eso le ha perjudicado, creo que mi madre le ha tenido mucho cariño a Irene y me sorprende al punto que han llegado ellas dos porque yo nunca he visto mal rollo entre ellas, me sorprendo yo también de todo esto. De hecho, Irene cuando estaba en 'Gran Hermano' siempre mandaba mensajes, la consideraba como una segunda madre".

Isa ha dejado claro que nunca ha tenido una relación de amistad con Irene: "Amigas no hemos sido, cuñadas, es la madre de mis sobrinas. He respetado siempre eso" y ha acabado asegurando que esta entrevista sobraba: "Me sobra esta entrevista, de qué tiene que defenderse, si por la parte de mi madre no ha dicho nada. No sé por qué la hace, no la entiendo. Cuando dice que se tiene que defender porque yo la he metido a ella, no es así, hay que respetar las parejas cuando ellos quieren. Quien empezó todo esto fue Kiko".