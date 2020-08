Isa Pantoja en contra de la corrida de Enrique Ponce en el Puerto de Santa María

MADRID, 8 (CHANCE)

Son muchas las personas que se definen como antitaurinas o directamente aseguran que el mundo del toro es un espectáculo que no les gusta, pero les es indiferente si se sigue llevando a cabo o no. Esto no es lo que ha pasado con la hija de Isabel Pantoja, pero algo parecido. La hermana de Kiko Rivera ha compartido por su red social de Twitter su más sincera opinión sobre lo sucedido en la plaza de toros del Puerto de Santa María.

No sobre la cogida de Enrique Ponce o de la presencia de Ana Soria en las gradas, sino de la cantidad de espectadores que estuvieron en la plaza de toro y por supuesto, de las medidas de seguridad que no se cumplieron allí dentro.

Para esto, la hija de Isabel Pantoja se ha puesto muy seria y ha explicado en un tweet qué le parece lo que ocurrió el jueves en el Puerto de Santa María: "Lo de la plaza de toros del Puerto de Santa María me parece flipante!! ¿Hasta donde vamos a llegar? Yo vivo aquí y no entiendo como puede haber tanto irresponsable. Si antes no simpatizaba, ahora menos".

Y esto no es todo porque la prima de Anabel Pantoja se ha querido desahogar del todo por sus redes sociales y ha seguido escribiendo su opinión: "¿Estamos locos o qué? ¿No vemos las noticias? Plaza de toros dicen... Bares con aforo limitado, fútbol sin público, discotecas cerradas, muchos empresarios a la quiebra , incertidumbre de si los niños podrán ir a clase en septiembre... ¿Y esto se permite?".

Lo que más nos ha llamado la atención es la frase que establece en su primer tweet en la que asegura que no era simpatizante del mundo del toro. Cada uno puede sentir y pensar lo que el crea correcto, pero nos ha extrañado que viniendo de la familia que proviene, folclórica y torera en todas sus raíces, Isa Pantoja se muestre reticente a este espectáculo que ha estado tan presente en la vida de su madre.