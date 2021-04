Isa Pantoja cree que no será posible ver a su madre durante su estancia en Madrid

MADRID, 25 (CHANCE)

Isa Pantoja está disfrutando de unos días en Madrid, al igual que su madre, aunque no cree que puedan verse: "A ver si yo no tengo ningún problema, lo que pasa es que ella está grabando y yo me quedo dos días nada más. Cuando ella pueda, yo estoy aquí". Y es que ya sabemos que la tonadillera parece que no quiere saber nada de nadie, y menos de sus hijos, con los que ha puesto tierra de por media y no ha vuelto a saber de ellos.

Aunque la relación con su madre es inexistente, sí que nos ha asegurado que con su hermano está todo fenomenal: "Con mi hermano está todo genial, no hay ningún problema, está todo perfecto". Además, la joven nos ha explicado que lo que desea es que todo se solucione de una vez: "Pues claro que mediaría, yo quiero que todo esté bien".

Sin esperárnoslo, unos anónimos aprovechan las cámaras y empiezan a gritar a Isa Pantoja, increpándola, pero enseguida Asraf Beno sacó la cara por su novia y se enfrentó a ellos sin hacer nada. Una situación de mucha tensión que se quedó en nada gracias a que el exconcursante de 'La casa fuerte' se puso serio y no permitió que se siguieran riendo de su chica.