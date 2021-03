Isa Pantoja critica sin tapujos las últimas declaraciones de Kiko Rivera sobre su madre

MADRID, 18 (CHANCE)

Los problemas del universo 'Pantoja' han quedado completamente eclipsados por la reaparición mediática de Rocío Carrasco y la serie documental con la que pone fin a 25 años de silencio. Sin embargo, no podemos olvidar que este miércoles Kiko Rivera ha dinamitado las escasas posibilidades que le quedaban para una hipotética reconciliación con su madre asegurando en la portada de la revista Lecturas que Isabel Pantoja estaría mejor en prisión que en Cantora porque allí no tendría a su hermano Agustín comiéndole el coco y, de paso, podría reflexionar sobre lo que ha hecho mal en todo este tiempo.

Unas declaraciones durísimas sobre las que Isa Pantoja se ha pronunciado por primera vez en "El programa de Ana Rosa". Visiblemente incómoda, y dudando sobre qué responder cuando Joaquín Prat le ha preguntado que opina del titular, la joven exclamaba: "¿Qué quieres que te diga?". "Me parece un titular súper fuerte sabiendo cómo lo ha pasado allí", ha añadido, en clara referencia a la condena de cárcel que cumplió su madre en el año 2014. Bastante tajante, la peruana ha censurado las palabras de su hermano, ya que "además de la estancia en sí, cómo fueron las circunstancias y lo que ha traído hasta el día de hoy, que mi madre no lo ha superado".

Además, y para sorpresa de todos, Isa ha confesado que "entiendo" las palabras que Kiko le dedica en la entrevista, recriminándole su falta de valentía al no posicionarse en la guerra familiar. "Mi hermano tiene rabia porque hay muchas cosas que yo se y que no puedo decir públicamente", ha afirmado.

"No me voy a poner en contra de mi madre porque no sería lo justo ahora mismo", asegurando que "aunque es lo que quiere la gente, no pienso matarme por mi madre o por mi hermano". Una postura clara con la que una tranquila Isa deja clara su intención de mediar o posicionarse en el conflicto entre la tonadillera y su hijo.

Mucho más discreta, la prometida de Asraf ha preferido permanecer muda ante nuestras cámaras y ha evitado confesar qué opina de los ataques que Kiko dirige tanto contra ella como contra su prima Anabel en su exclusiva en la revista Lecturas.