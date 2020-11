Isa Pantoja cumple 25 años en el peor momento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

MADRID, 8 (CHANCE)

Isa Pantoja cumple hoy 25 años y lo hace estando en el medio de una guerra que tiene difícil solución. Hablamos por supuesto del distanciamiento entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera, que ha originado una polémica entre ellos que nunca jamás hubiésemos imaginado. De hecho, con las palabras del dj este miércoles en una revista de tirada nacional, nos deja más claro que nunca que su relación puede ser que no se arregle hasta dentro de mucho tiempo.

Pero, ¿qué tiene que ver Isa Pantoja en esto? La pareja de Asraf Beno ahora mismo no tiene culpa en el enfrentamiento que hay entre su hermano y su madre. Es la primera vez que Chabelita no está enfadada con su madre o con su hermano y es la única que está bien con ambas partes... Ahora se ha sumergido en la aventura de La casa fuerte y se desvincula completamente de lo que ocurre y ocurrirá entre ellos dos, siendo la más lista.

El vídeo del día PSOE estudia querella por el estado de la placa de Largo Caballero.





De esta manera, se viven los peores momentos del Clan Pantoja e Isa Pantoja está completamente apartada de este rifirrafe y, por lo que ha mostrado en sus intervenciones públicas no quiere formar parte, ni si quiera mojarse, en este conflicto. Aunque, recordemos que no estuvo de acuerdo con la cantante cuando ésta entró por teléfono en Ana Rosa para hablar, no precisamente en tono conciliador, de su hijo.

Hoy, Isa Pantoja cumple 25 años y lo hace habiéndose convertido en santa. Y es que el tiempo le ha dado la razón en todo, ya que todos los conflictos que en su día tuvo con su madre, ahora, le pasan factura a Kiko Rivera y asegura que entiende un montón lo que tuvo que pasar su hermana. Por ese motivo y por la paz que hay en su vida, la colaboradora de AR vive su mejor año, viendo -y sufriendo- la polémica de su familia, pero tranquila por haber salido victoriosa con el tiempo.