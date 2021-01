Isa Pantoja da la cara públicamente por su madre: "Se ha defendido"

MADRID, 24 (CHANCE)

Este sábado Asraf Beno cumplía 25 años y lo celebraba por todo lo alto, dentro de las restricciones que hay establecidas debido a la pandemia, con su pareja, Tom y Sandra. Y es que ya sabemos que la pareja hizo una gran amistad con los que fueran concursantes de La isla de las tentaciones y lo cierto es que pasan mucho tiempo juntos. Una noche en la que los cuatro disfrutaron, rieron y hablaron de sus aspectos más íntimos.

Hemos aprovechado para preguntarle a Isa Pantoja si le ha sorprendido que su madre haya filtrado los audios que le mandó a Irene Rosales para felicitarle el cumpleaños a su nieta Ana y esta nos ha confesado que: "No me sorprende, cuando al final dicen cosas de ti, mi madre ha estado callada todo este tiempo, pero si en ese sentido la estaban culpando de algo que ella no había hecho, pues se ha defendido".

A pesar de las situación que estamos viviendo en la actualidad, Isa Pantoja y Asraf Beno siguen con sus planes de boda: "Yo creo que sí, no está preparado nada, cuando termine los exámenes". De momento parece que la pareja tiene claro que se quieren dar el 'Sí, quiero' y en cuanto la hija de la tonadillera esté libre de exámenes, se pondrá con los preparativos de su compromiso.