Isa Pantoja le da un consejo a Irene Rosales

MADRID, 8 (CHANCE)

Isa Pantoja ha estado esta mañana en 'El programa del verano' y como no podía ser de otra manera ha vuelto a hablar de la entrevista que ha dado Irene Rosales esta semana en la revista Lecturas. La joven se muestra sorprendida al ver que su cuñada ha roto su silencio por el dolor que siente, no entiende por qué puede estar enfadada ya que los temas de los que habla habían quedado en el olvido.

La colaboradora no entiende por qué su hermano se puso a bailar en redes sociales durante su intervención este jueves en el programa: "Yo también estaría bailando, qué queréis que os diga, no sé cómo tomarme esto" y asegura que no entiende por qué Irene ha hecho esta entrevista: "Es que no me creo que Irene esté enfadada, enfadada de qué o que explota, pero de qué. Tu no explotas un año después por lo que ha dicho mi madre o un mes de lo que dije yo. Le ha venido bien hacer la entrevista, de verdad que no lo termino de entender".

Lo que sí que ha querido aclarar Isa es que la persona que sufrió cuando el dj dio esa exclusiva hablando de aquel tremendo suceso, fue ella y no él: "Eso de que mi hermano se pasó una semana llorando porque lo pasó muy mal, la que lo pasó muy mal fui yo que no salí de casa. Os recuerdo que el día que salió la entrevista, subió un storie diciendo que 'ole la entrevista'. El no estaba llorando, cogió un tren para venir aquí, le dijeron que no por las barbaridades que había dicho, lloró porque se quedó sin lo que quería, pero no por lo que me dijo a mi".

Isa separa las diferencias que tiene con su hermano y con Irene, cada uno es una persona y no va a pagar con ella en lo que haya fallado el dj, pero sí la manda un mensaje: "es una cosa entre mi hermano y yo, a mi no me parece mal que Irene de su opinión, pero lo que dice no le beneficia a mi hermano, no pongamos al verdugo de víctima, así que no le haces ningún favor Irene".

En cuanto a cómo está su madre, que hoy actúa en el Orgullo LGBT de Madrid 2022, la colaboradora asegura que: "Está contenta, tiene muchas ganas, es un orgullo recibir a su público, recoger el premio, la mayoría de su público tiene muchas ganas de verla" y confiesa que subirse en los escenarios "le da vida, me encantaría que tuviera más concierto, cuando se sube al escenario se entrega al cien por cien, yo le he deseado mucha suerte, pero no la va a necesitar, cuando se sube se convierte en otra persona".