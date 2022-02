Isa Pantoja da la estocada final a Kiko Rivera y deja claro que no le invitará a su boda con Asraf

MADRID, 18 (CHANCE)

Ilusionada, nerviosa y, sobre todo, con muchas ganas de vivir este inesperado reto que ha supuesto una gran alegría tras los durísimos momentos que ha vivido en las últimas semanas por las brutales declaraciones de Kiko Rivera en la revista Lecturas desvelando que la habia pillado intentando cortarse las venas en Cantora. Así hemos visto a Isa Pantoja en su entrada este jueves en la casa de 'Secret Story', donde pasará los próximos tres días conviviendo con los concursantes y jugando un papel que dará mucho que hablar en el desarrollo del reality.

Una visita muy especial, ya que en fue en la casa de Guadalix donde hace ya tres años conoció a su novio y futuro marido, Asraf Beno, durante la participación de ambos en 'Gran Hermano Vip 6', donde por cierto la hija de Isabel Pantoja fue la primera expulsada después de dos semanas muy intensas que, como recordaba nostálgica, "dieron para mucho".

No olvidemos que en un principio estaba previsto que fuese Kiko el que entrase en la casa de 'Secret Story' el pasado 3 de febrero para dar una sorpresa a los concursantes, pero sus declaraciones sobre su madre y principalmente sobre su hermana - con una carga de desprecio y de rencor que provocaron una reacción en masa en contra del Dj - hicieron que tanto la productora del reality como Mediaset decisiesen vetar su presencia en el espacio.

¿Cree Isa que su hermano se tomará la revancha contra ella por haberle quitado el puesto? La colaboradora de 'El programa de AR' lo tiene claro: "Se lo quitó el solito". "A mí me ofrecieron venir, estoy súper contenta y espero pasarlo súper bien con ellos. Que vean una cara nueva y divertida y creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Ya me toca disfrutar del reality", ha señalado feliz por esta oportunidad.

Recorriendo la casa de Guadalix que vio nacer su amor con Asraf - "está un poco cambiada" afirmaba una Isa ilusionada como un niño con zapatos nuevos - inevitable hablar de su boda con el modelo, que ya ha tenido que posponer en varias ocasiones a causa de las restricciones del Covid - y el cierre de fronteras con Marruecos, donde querían celebrar su enlace - y en la que Kiko iba a ejercer como padrino.

Algo que ya no sucederá porque como ha dejado claro Isa hablando de la lista de invitados a su boda, su hermano ha sido borrado de manera fulminante tras sus duros ataques: "Ahora mismo tengo claro a quién no invitaría a mi boda. De mi familia ya sabéis con quién no tengo relación - en alusión a sus tíos Agustín y Juan Pantoja - y a mi hermano ahora no procede".

Una contundente afirmación con la que deja fuera a Kiko del que promete ser el día más especial de su vida y con la que además deja entrever que todavía no está dispuesta a escuchar el 'perdón' que el Dj quiere darle personalmente tras su brutal exclusiva hablando de ella. ¿Cómo se habrá tomado el hijo de Isabel Pantoja este desaire por parte de su hermana?