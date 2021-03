Isa Pantoja da su versión del problema entre Luis Rollán e Isabel Pantoja

MADRID, 14 (CHANCE)

Ayer nos quedamos de pierda cuando escuchamos hablar a Luis Rollán en 'Viva la vida'. El colaborador aseguraba que su relación con Isabel Pantoja se había roto por completo tras haber hablado con ella por mensajes y ver todo lo que ésta le decía. De hecho, confesaba no reconocer a la que ha sido su amiga durante todos estos años por la forma en la que le hablaba.

"Lo que haya hablado Luis ayer es su problema y su vida y sus cosa" han sido las palabras de Isa Pantoja acerca del conflicto que hay servido entre Isabel Pantoja y Luis Rollán, dejando claro que no es problema de ella lo que haya pasado entre ellos.

Además, la hija de la tonadillera asegura que siempre ha respetado a los amigos de su madre y de su hermano, pero ella no es responsable de lo que digan o hagan: "Cuando he tenido conflictos con terceros los he resuelto por mi cuenta. Aún así he respetado a los amigos de mi madre y a los de mi hermano. Ellos los han elegido y pueden de igual manera resolver sus problemas. No me tengo que hacer cargo de absolutamente nada".

Todas estas declaraciones las ha hecho por Twitter y es que la hermana de Kiko Rivera ha asegurado que: "Desde hace como unos meses me ha dado x ser feliz oye", por lo que parece que no se va a amargar ni entristecer por los problemas que tengan los demás con familiares suyos ya que no es responsable de eso.