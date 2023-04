Isa Pantoja se defiende de las acusaciones de infidelidad y sentencia: "Asraf se va a decepcionar"

MADRID, 28 (CHANCE)

En el punto de mira por los rumores de deslealtad a Asraf con el concursante de 'La isla de las tentaciones' Roberto Urbano, tras su fiesta non-stop de 72 horas hace una semana, Isa Pantoja ha reaparecido en 'El programa de Ana Rosa' y, tranquila y contundente, se ha defendido de las acusaciones.

En primer lugar, la hija de Isabel Pantoja ha puntualizado que "no fueron 72 horas. Salí el jueves y salí el sábado. Hasta mi propia gente se preocupa por mí porque la noticia así de primeras choca" y asegurando que solo salió con con el tentador el sábado ha aclarado que no estuvo con él dos horas a solas en un coche como se ha dicho: "Es una persona que es amigo de Asraf desde hace mucho tiempo y estuve con él un rato hablando en el coche". "Cuando le conozco ya son amigos y creo que esta información va a dececpionar a Asraf más por otras personas (en referencia a Roberto) que por mí" ha añadido.

Impasible al enterarse de que el joven va esta noche al 'Deluxe' para hablar de qué pasó entre ellos, Isa ha dejado claro que le da "igual" porque "estoy 100% segura de que va a decir la verdad, lo que yo he dicho". Sin embargo, y reconociendo que no sabe por qué ha salido esto, ha dejado entrever que podría haber sido víctima de una "trampa" por parte de Roberto, con quien afirma que se lleva bien y confía en él, como con todos los amigos de Asraf.

"Él ha dicho que podría contar cosas muy fuertes, pero las cosas hay que demostrarlas y creo que Asraf se va a sentir muy decepcionado con él. Yo no tengo que demostrar nada y a quien le tiene que dar explicaciones es a su amigo" ha apuntado, insistiendo en su versión de la 'noche de autos' en la que se dice que fue infiel a su prometido: "Roberto nos hizo el favor de acercarme a mí y a un amigo a un sitio y me quedé un rato hablando con él, pero no dos. No pasó nada y no hay testigos". "Al día siguiente recibí una llamada de él es y es Asraf quien tiene que escuchar esa llamada" ha revelado, sin aclarar si decició grabar la conversación porque se temía que le tendiese una trampa aunque, como asegura, "no me importa porque no he hecho nada".

"Si quieres ser infiel no hace falta que salgas o te metas en un coche porque puedes ser desleal donde tu quieras, ¿pero todo esto a dónde va. Quiero anjar el tema, no voy a darle protagonismo a Roberto pero voy a estar pendiente porque no voy a permitir que nadie me injurie, juegue con mi relación, pisotee mi imagen y a mi familia" ha advertido.