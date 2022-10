Isa Pantoja deja claro que Kiko Rivera no estará invitado a su boda con Asraf

MADRID, 20 (CHANCE)

Demostrando la maravillosa relación que mantiene con su prima Anabel, Isa Pantoja no ha dudado en arropar a la influencer en la presentación de su nueva colección de joyas. Radiante con un ajustado minivestido lila y cada vez más cómoda ante las cámaras - de hecho incluso se atrevió a hacer sus pinitos como reportera de 'El programa de Ana Rosa' - la hija de Isabel Pantoja nos ha hablado del gran momento personal que está viviendo a pesar de su nula relación con Kiko Rivera y nos ha dado una noticia que dará mucho que hablar: ¡2023 será el año en el que por fin le de el 'sí quiero' a Asraf Beno, y su hermano no estará en la boda!

"Con Kiko la relación no avanza, no va a ningún sitio y es momento de plantearme mi felicidad y mis proyectos y no los voy a estancar por nada ni por nadie, así que me caso en 2023" ha revelado, asegurando que aunque el Dj intentase un acercamiento con ella antes, la puerta está completamente cerrada y tiene claro que no recibirá invitación para su enlace: "Se acabó para siempre".

Quien sí espera que esté presente en el que promete ser uno de los días más felices de su vida es su madre, de quien apunta que aunque "no está pasando por un buen momento y es complicado para ella venir, espero que no falte porque es un día muy especial para mí". "Me vale que solo asista al momento de casarnos y que luego se vaya si quiere, pero me gustaría que en ese momento estuviese" explica.

Y después de la boda, ¿irán a por un hermanito para Alberto? Parece que el bebé tendrá que esperar, ya que como confiesa Isa, antes se ha propuesto acabar la carrera - está estudiando Derecho - y todavía le quedan dos años. "Primero queremos tener estabilidad económica por ambas partes" admite.

Hablando de estabilidad, Isa también nos ha hablado de lo enamorada que ve a su prima con Yulen, al que define como "un chico maravilloso y súper simpático". "Me gusta mucho para ella, les veo muy compenetrados" afirma.