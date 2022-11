Isa Pantoja desmiente que esté embarazada

MADRID, 21 (CHANCE)

Isabel Pantoja, ¿nuevo nieto en camino? Eso es lo que muchos hemos pensado al ver el enigmático vídeo que Isa Pantoja y Asraf Beno han compartido este fin de semana en sus redes sociales. Un 'couple challenge' (es decir, reto en pareja) en el que, casualidades de la vida, el emoticono que les ha salido - aleatoriamente - no era otro que el de una mujer con un bebé en brazos, provocando en la enamorada pareja gestos de sorpresa, sonrisas tímidas y miradas cómplices.

Una reacción que ha hecho saltar todas las alarmas entre sus seguidores, que no han tardado en especular con un posible embarazo de la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', que nunca ha ocultado sus deseos de darle un hermanito al pequeño Alberto (8), fruto de su relación con Alberto Isla.

Rumores a los que Isa y Asraf no han tardado en reaccionar, asegurando ante los micrófonos de Europa Press que no están esperando su primer hijo: "No, no, no estoy embarazada. Lo desmiento claro" ha confesado la peruana con una sonrisa, sin entender el revuelo que se ha montado por compartir "un vídeo de un reto". "No he hecho nada más, no tengo ni idea de donde han salido los rumores" afirma.

Más explícito se ha mostrado Asraf que, admitiendo que le encantaría aumentar la familia pronto - "claro que sí" ha confesado - ha dejado entrever que no tardarán mucho en ir a por el bebé: "De momento no".