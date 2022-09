Isa Pantoja desvela cómo se encuentra su madre

MADRID, 3 (CHANCE)

Después de que este viernes Isa Pantoja se mostrase de lo más empática con todas las polémicas que tiene su hermano en estos momentos, la joven se ha desahogado y nos ha asegurado que no quiere volver a tener relación con Kiko Rivera, al menos por ahora. Unas palabras que no pueden ser más claras y que demuestran el punto en el que se encuentra la colaboradora de televisión.

"Ahora no quiero tenerle en mi vida porque estoy muy tranquila y muy feliz. El tiempo lo demostrará todo" nos confesaba Isa Pantoja y además, aprovechaba para agradecer que esté respetando su petición de darle espacio: "me está dejando tiempo y eso está bien" "no, yo quiero que deje las cosas estar y punto".

Isa prefiere que no le fuerce a reestablecer su relación como pasó anteriormente y espera que en el momento oportuno hablen de todo lo que tengan pendiente: "desde pequeñita, nunca me ha gustado que la gente me fuerce a hacer algo que no siento y nunca me ha gustado. Por eso he tenido tantos enfrentamientos con todo el mundo".

Eso sí, Isa nos asegura que siempre estará dispuesta a ayudarle si sufre algún problema de salud: "yo con él tengo una relación ahora mismo que es cero. Yo le quiero porque es mi hermano y el día de mañana o mañana, me puede necesitar para algo que le pase de salud o cualquier cosa y una cosa no quita la otra, es mi hermano". Además, se alegra de que le esté yendo bien en la vida: "pero, de verdad, ahora mismo como está, él está enfocado a su familia, creo que le está yendo bien profesionalmente y yo me alegro un montón, le deseo lo mejor".

Aunque la relación con su hermano no esté en su mejor momento, Isa nos explica que hablará de él cuando hayan informaciones sobre su vida: "de verdad que estoy muy feliz como estoy y ya está, una cosa es que cuando yo opine de él, tanto si les han atacado como si no le están atacando, opine y dé mi opinión, pero no porque le defienda en algo significa que yo quiera reconciliarme con él, quiero dejarlo claro".

En cuanto a cómo se encuentra su madre, Isa confiesa que : "muy bien", parece que la cantante ha recuperado las fuerzas y las ganas gracias a sus conciertos y su gira internacional: "la veo bien. Creo que está muy ilusionada con el tema de la gira. Creo que esto le hace feliz y tener al público apoyándola también le hace feliz". Tanto que nos asegura que le encantaría acompañarle en sus conciertos: "sus hijos... bueno, yo no puedo estar en la gira puesto que tengo un hijo y tengo responsabilidades. Si no tuviera vida, seguramente estaría con ella pero no puedo. Igualmente la estaré apoyando".