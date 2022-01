Isa Pantoja desvela sus propósitos para este 2022 (Y la reconciliación con Kiko Rivera no está entre ellos)

MADRID, 5 (CHANCE)

Después de unas navidades un tanto extrañas en las que no ha visto a su madre, no ha felicitado a su hermano Kiko y solo ha contado con la compañía de su hijo Alberto y su novio Asraf Beno, Isa Pantoja ha retomado sus compromisos profesionales y ha inaugurado 2022 asistiendo a 'El programa de Ana Rosa' y explicando por qué no ha ido a Cantora en las fechas más familiares del año.

"Mi madre no está en situación de celebrar nada. No le apetece ver a nadie porque ha sido un año muy duro para todos, pero para mi madre más por lo de mi abuela y porque está en Cantora y de ahí no sale", señalaba Isa, desvelando que Isabel Pantoja continúa hundida por el fallecimiento de su madre el pasado mes de septiembre y justificando que haya preferido pasar las navidades completamente sola.

Sin embargo, la relación entre ambas está bien y la peruana ha asegurado que en cuanto su madre se sienta preparada para ver a su nieto Alberto y la llame, volverá a Cantora. Una situación muy diferente a la que tiene con Kiko Rivera, con quien lleva varios meses sin dirigirse la palabra y a quien no ha felicitado las fiestas.

Y es que a pesar de ser Navidad, Isa ha admitido que continúa enfadada con su hermano por las durísimas declaraciones que hizo sobre ella tras la muerte de su abuela y la boda de su prima Anabel y, aunque uno de sus deseos está el "perdonar porque al final lo que tenemos es la familia", parece que será el Dj el que tenga que dar el primer paso si quiere reconciliarse con ella.

Tras el programa y antes de volver a Cádiz con su novio y su hijo Alberto, Isa nos ha contado cuáles son sus propósitos para este 2022 (y un acercamiento con Kiko no está entre ellos): "¿mis planes? pues ahora mismo la boda está ahí parada porque todavía no se sabe cuándo van a abrir fronteras, así que ojalá abran pronto. Seguir con los estudios y con el niño, con Asraf y ya está" ha afirmando, respondiendo con un dubitativo "a ver, eso sí pero..." cuando le hemos preguntado si espera que se solucione el conflicto familiar. Algo que, deja claro, "no depende de mí".

