Isa Pantoja desvela en qué punto se encuentra su relación con María del Monte

MADRID, 7 (CHANCE)

De todos es sabido que María del Monte fue, durante muchos años, amiga íntima de Isabel Pantoja. Tanto que fue la impulsora y el principal apoyo para la cantante cuando decidió adoptar a Isa Pantoja. Fue -y es todavía- madrina de la colaboradora de televisión, pero ya nada tiene que ver con el pasado. Su relación se frustró cuando la tonadillera rompió todo vínculo con la cantante de 'Salta la rana'.

Hoy, Isa Pantoja ha regresado a su programa y ha hablado abiertamente sobre el conflicto familiar que hay en su familia. Ha aprovechado para enviar un beso súper fuerte a María del Monte como agradecimiento de lo bien que se ha portado con ella siempre y del respeto que ha tenido con toda su familia.

Y es que ya sabemos que María nunca ha hablado públicamente sobre el motivo de la enemistad con Isabel Pantoja y mucho menos sobre los hijos de esta. Eso es algo que la pareja de Asraf Beno ha querido agradecer y ha confesado que le guarda un cariño inmenso porque tiene muy buen recuerdo de ella.

"Perdí contacto a los seis años o por ahí, no me acuerdo. yo luego volví a retomar la relación cuando tenía 12 años, fui a su casa. Yo la tengo mucho cariño, me encantaría retomar la relación con ella, siempre se ha portado súper bien conmigo, la familia también. Si hemos tenido contacto o no prefiero que se quede para mí, pero quiero mandarla un beso desde aquí porque sabe que le tengo mucho cariño. Estas Navidades me ha devuelto contacto con muchas personas cuyos nombres me reservo" de esta manera, Isa Pantoja ha dejado en el aire cómo es ahora su relación con María del Monte, pero sí que ha querido dejar claro que tiene un gran cariño por ella.