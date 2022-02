Isa Pantoja, devastada, rompe su silencio: "Kiko no me quiere. No entiendo ese odio tan tremendo"

La hija de Isabel Pantoja ha reaparecido en 'El programa de Ana Rosa' sin poder contener las lágrimas tras la durísimas declaraciones de Kiko Rivera en la revista Lecturas

MADRID, 3 (CHANCE)

"Intentando asimilar un poco todo lo que ha pasado". Estas han sido las primeras palabras de una destrozada Isa Pantoja después de la brutal exclusiva de Kiko Rivera en la revista Lecturas renegando de ella, asegurando que no es su familia y desvelando que solo le pegó una vez cuando la pilló intentando cortarse las venas en Cantora hace unos años.

La hija de Isabel Pantoja ha reaparecido por videollamada en 'El programa de Ana Rosa' y, sin poder evitar emocionarse en algunos momentos, ha desvelado cómo se encuentra tras la durísimas declaraciones de su hermano, a las que confiesa no encuentra explicación. "Ayer pasé un día malísimo y hoy estoy intentando centrarme porque mañana tengo un examen super importante, pero no me puedo concentrar. Voy a necesitar un tiempo para asimilar todo lo que ha pasado" ha comenzado su intervención una Isa a la que nunca habíamos visto tan afectada.

Confirmando que Kiko no se ha puesto en contacto con ella - "no sé nada de él desde hace muchos meses" ha asegurado - la colaboradora duda que su hermano se haya arrepentido de su exclusiva y ha confesado que no sabe de qué le podría valer que le llamara ahora para disculparse: "Si me llama hoy pienso que es cuando le han cerrado las puerta de 'Secret Story' y cuando no le ha quedado más remedio que pensar lo que ha hecho. No se si sus disculpas serían sinceras la verdad". "No me importa que se arrepienta o me pida perdón ahora porque no me vale de nada porque es cuando la gente le ha criticado. Estoy segura de que la gente de su alrededor si tiene dos dedos de frente le habrán dicho que se le ha ido la cabeza y no me vale de nada", ha añadido.

"No sé por qué lo cuenta. Otras veces hace las entrevistas y le respondo porque son cosas que duelen y le puedo contestar, pero decir esa barbaridad lo hace para hacerme daño. Ayer leí entera la entrevista porque no me la creía, no me creía que eso hubiesen sido palabras de él y contándolas como si nada y con un odio increíble. Siempre le he visto rabia cuando habla de mí, pero nunca le había visto ese odio tan tremendo. No me quiere, es increíble todo lo que me dice y ayer mismo por la mañana seguía en sus trece en Instagram y excusándose de por qué había dicho lo que dijo" se sinceraba una Isa que, rota, confiesa que no encuentra explicación al comportamiento de su hermano: "No sé por qué lo hace pero sí se lo que me ha causado, daño y dolor. Pasé un día horroroso".

Un durísimo momento en el que Isa, como ella misma ha revelado, no ha recibido la llamada de apoyo de ningún miembro de su familia - "Me ha escrito un mensaje mi prima Anabel pero con todo esto no he podido hablar con ella" ha dicho - aunque cree que su madre "se enterará" de las declaraciones de Kiko y "no le gustarán por mí pero también porqu a ella también le toca la entrevista". "No nos quiere y no podemos hacer nada contra eso. Es duro porque es mi hermano. Es increíble como una persona que es tu hermano, tu familia, nunca jamás imaginé que iba a contar esas cosas ni siquiera para humillarme o hacerme sentir de menos sino para hacerme daño", se ha sincerado sin poder contener las lágrimas.

Muy emocionada, Isa ha querido agradecer a todos sus compañeros en el programa, incluida Ana Rosa Quintana, los mensajes de cariño y apoyo que le han mandado tras leer los ataques de Kiko - "me han mandado mensajes de ternura que nunca he recibido de mi propia familia" ha confesado - y, devastada, ha comentado que le parece algo increíble "como la gente puede empatizar más conmigo que mi familia o mi hermano, que no duda la mínima para destrozarme públicamente y no solo insiste en que tiene razones para hacerlo, sino que justifica algo que es absolutamente inmoral que es lo último que pensaba que haría".

"No sé por qué hace estas cosas. Cuando se dirigía a mí me hablaba con superioridad, rencor... pero ahora es odio hacia mí. Siento que no soy su hermana, que no me quiere y por mucho que pienso en qué he podido fallar... Una empieza a pensar que la culpa la tienes tú porque ni él mismo lo puede explicar" ha asegurado.

Sin entrar en el episodio de su supuesto intento de suicidio, la hija de Isabel Pantoja sí ha defendido que nunca ha hablado mal públicamente de Agustín Pantoja y ha dejado claro que nunca escuchó de su boca o de la de su madre comentarios xenófobos sobre ella, comentando que de ser cierto lo que Kiko cuenta en Lecturas de que su tío fue el que la consoló cuando él le dio la bofetada, "no es nada heroico sino algo normal y que toda persona debería hacer".

¿Se plantea Isa demandar a Kiko tras su durísimas declaraciones? La colaboradora no lo tiene claro: "Todo esto es grave, es algo que me ha hecho sentir mal hasta el punto que lo he pasado muy mal. He leído la entrevista y se lo que podría hacer y ahora quiero centrarme en el examen y mañana cuando termine hablaré con mi abogado para saber qué rumbo voy a tomar pero todavía no lo se", ha explicado.

Acerca de Irene Rosales, que ha vuelto a mostrar su apoyo incondicional a Kiko tras su enésima polémica, Isa ha admitido que le hubiese gustado un mensaje de apoyo de su cuñada, a quien no quiere "juzgar porque no es quien" pero a quién sí ha mandado un 'mensaje', asegurando que ella "no podría estar bien con alguien que dice tales barbaridades de su familia porque retrata como es, sobre todo teniendo hijos pero yo ya no sé qué pensar".

En cuanto a su madre, la peruana cree que Isabel Pantoja hay muchas cosas que ha hecho Kiko que o no sabe o no tiene conciencia - de ahí que no le parase los pies a su hijo en muchos momentos - y, justificando su falta de apoyo en estos momentos, Isa ha confesado que "espera ir a verla pronto, pero no para enseñarle lo que ha dicho mi hermano, sino para abrazarla y estar con ella. Mi madre no está bien, es una cosa que lleva arrastrando mucho tiempo y no le pido que me escriba ni mucho menos".