Isa Pantoja, discreta, confiesa no saber nada de la demanda de Kiko Rivera a su tío Agustínn

Instalada en Madrid e inmersa en la grabación del que será su nuevo programa en Mediaset, 'Top Star', Isabel Pantoja continúa sin dar señales de vida a sus hijos. Así, mientras Chabelita ha confesado que no sabe nada de su madre desde que felicitó por su cumpleaños al pequeño Alberto el pasado 7 de marzo y ha asegurado que no entiende por qué la tonadillera ha 'desaparecido' sin tener motivos para ello, Irene Rosales se ha mostrado muy conciliadora este fin de semana. La mujer de Kiko Rivera - que se encuentra en Nepal grabando 'Planeta Calleja' con Jesús Calleja - ha mandado un mensaje público a su suegra, señalando que su teléfono está disponible para que pueda hablar con sus nietas, que le siguen preguntando por ella y a las que sigue poniendo canciones de su abuela.

Un llamamiento público por las pequeñas al que prefiere no sumarse Isa P "porque es un tema muy delicado" aunque una vez más se muestra conciliadora con la tonadillera. Asegurando que todo está bien con su madre pero que "no quiero estar todo el rato hablando de ella. Yo no tengo problema y ella tampoco lo tiene conmigo, pero lo que pasa es que eso de mi hermano... Pero no quiero hablar del tema".

"Es lo que hay que hacer" confiesa Isa cuando le decimos que su apoyo a su madre la honra, sin querer entrar en los detalles por los que, sin motivo, su madre ha dejado de hablarle.

Muy discreta, la hija de Isabel Pantoja tampoco se quiere pronunciar sobre la demanda que Kiko habría interpuesto contra su tío Agustín antes de irse de viaje a Nepal, comentando sorprendida que "no tengo nada que decir porque no sé ni qué es ni por qué".

Asraf, apoyo incondicional de Isa y contando los días para su boda con la peruana - que en principio sigue prevista para el próximo 26 de junio - confía en que Isabel Pantoja responda al llamamiento público que ha hecho Irene Rosales, "cambie" su actitud y se acerque a su hija y a su nieto después de meses de completo silencio en los que, sin motivo aparente, ha roto toda relación con Chabelita.