Isa Pantoja, discreta a la hora de hablar de Kiko Rivera

MADRID, 9 (CHANCE)

La boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez ha dado mucho de que hablar, sobre todo después de que se celebrase a los dos días de fallecer la matriarca del clan, su abuela Doña Ana. Parece ser que la relación de la colaboradora y su primo, Kiko Rivera, está pasando por sus horas más bajas, tras enterarse éste de que su prima no ayudaba a un acercamiento entre madre e hijo.

Si la semana pasada veíamos a Anabel darse el 'Sí, quiero' con Omar Montes, este miércoles veíamos una entrevista para la revista ¡HOLA! y en ella hablaba de que su tía y su tío, Isabel y Agustín Pantoja, le aconsejaron que se casara a pesar de la triste noticia.

A lo largo de esta semana hemos hablado con Isa Pantoja sobre todas estas polémicas y lo cierto es que se ha quedado muda tras la polémica boda de su prima Anabel. La hija de Isabel Pantoja llegaba a Madrid sin querer hacer declaraciones acerca de las polémicas que envuelven a su familia y sin aclarar si es cierto que su madre y su tío Agustín obligaron a su prima a celebrar el enlace a pesar de la muerte de doña Ana.

Además, Isa Pantoja desconoce que bomba se guarda su hermano Kiko: "No lo sé, es que no lo sé. A lo mejor dicen cosas, pero luego igual. No sé". En cuanto a si ha podido hablar con él, la hija de Isabel Pantoja se muestra discreta... y es que a lo mejor tras el discurso que emitió en la boda de su prima Anabel, no solo ha cortado relación con su prima, sino también con su hermana.