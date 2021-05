Isa Pantoja, discreta ante la última pulla de su madre acerca de que el talento "no se hereda"

MADRID, 11 (CHANCE)

Isabel Pantoja se convirtió en la gran protagonista del estreno de 'Top Star' el pasado viernes al confesar que, en su opinión, el talento "no" se hereda de padres a hijos. Un comentario que muchos entendieron como un zasca dirigido a sus hijos, sobre todo a Kiko Rivera, que el Dj no tardaba en responder a través de Instagram, asegurando que "el trabajo duro supera al talento cuando el talento no trabaja duro".

Además, la tonadillera no dudaba en criticar en su nuevo programa a los artistas que, en lugar de cantar en directo lo hacen en playback; unas palabras que muchos entendieron como una velada crítica no sólo a Kiko sino también a Isa P. que hace un par de años hizo sus pinitos en el mundo de la música con su aclamado tema "Ahora estoy mejor" y a la que nunca vimos cantar a capella.

Hemos preguntado a Isa qué le han parecido las palabras de su madre y si se dio por aludida con ellas pero, quizás evitando echar más leña al fuego, la peruana permanece dentro de su coche sonriente pero sin responder si cree que Pantoja dijo que el talento y el arte no se heredan por ella.

Sin relación con la tonadillera desde comienzos del mes de marzo, Chabelita tampoco desvela si va a intentar un acercamiento aprovechando que su madre está sin su tío Agustín en Madrid grabando 'Top Star' ni si considera que, como aseguró la artista en su programa, la "distancia ha hecho el olvido" también en su caso.