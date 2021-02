Isa Pantoja y su dolorosa reflexión sobre la ruptura total entre su hermano y su madre

MADRID, 1 (CHANCE)

Kiko Rivera regresaba, una semana después de sus controvertidas y dolorosas declaraciones sobre Isabel Pantoja, a sentarse en el plató de "Domingo Deluxe" para aclarar cuál es la información económica que ha descubierto sobre la herencia de su padre y anunciar el inicio de medidas legales contra su madre, a la que ya ha enviado un requerimiento notarial que la tonadillera ni siquiera ha recogido.

Además, y a pesar de que Isa P. ha asegurado que no se va a posicionar a favor de su madre o de su hermano en la guerra que mantienen hace más de tres meses, Kiko no ha dudado en señalar que, aunque no le va a pedir ni a ella ni a su prima Anabel que tomen partido públicamente, sí les ha pedido que sean neutrales "de verdad", ya que "se nota que tiran más para mi madre". Así, aunque entiende la postura de su hermana, cree que puede estar "manipulada" por la artista, de quien tiene una gran "dependencia".

Unas duras palabras que, sin embargo, Isa Pantoja prefirió no ver, como ella misma confesó a través de sus redes sociales. Centrada en sus estudios, y con una fuerte migraña, la menor de los Pantoja aseguraba a sus seguidores la tarde del domingo que, nerviosa por su último examen, esa noche se acostaría temprano (desvelando entre líneas que no vería la nueva entrevista de Kiko).

"Triste y bohemia" a causa de su dolor de cabeza, Isa compartía en Twitter una reflexión acerca de Cantora, para ella el germen de la guerra entre su madre y su hermano, y lo que ha acabado por romper del todo a su familia: "No valoramos lo q tenemos hasta que lo perdemos. No era perfecto, pero esa finca que nos reunía a todos en reuniones familiares, celebraciones, atardeceres... Vivienda ahora nos separa mas que nunca"

"Nos tocaba crecer y crecimos, vaya si crecimos", ha señalado una Isa más sincera que nunca, antes de confesar, enigmática, que "de pequeña me tocó actuar como una adulta en muchas situaciones y de adulta, pues bueno, decidí actuar como una niña. Las cosas necesitan su tiempo".

Por el momento, Isa no ha explicado a qué se refiere con que ahora esté actuando como una niña - que es lo que deja entrever - pero a buen seguro, en cuanto realice el último examen que tiene pendiente, responderá a su hermano y explicará el por qué de estas reflexiones, en el especio en el que colabora, "El programa de Ana Rosa"