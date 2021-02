Isa Pantoja: "Es un alivio que Kiko se retire hasta que las aguas se calmen y piense las cosas en frío"

MADRID, 3 (CHANCE)

Isa Pantoja ha vuelto a "El programa de Ana Rosa" después de la última entrevista de Kiko Rivera en "Domingo Deluxe" y de que su hermano haya anunciado que se retira durante una temporada y no dará más exclusivas, porque la guerra con su madre le ha afectado tanto a nivel físico como familiar.

Una decisión que Isa no puede menos que aplaudir, admitiendo que es "un alivio". "Lo agradezco, que se tome su tiempo y las aguas se calmen, porque en frío es cuando mejor se pueden tomar las decisiones. Al final decir las cosas en un programa tiene sus consecuencias y te puedes arrepentir", ha asegurado, añadiendo que "bastante información ha digerido Kiko en poco tiempo y es normal que necesite un tiempecito de pausa".

Acerca de su postura personal en la guerra que enfrenta a su madre y a su hermano, Isa ha reiterado su intención de no posicionarse ni involucrarse directamente. "Mi actitud ha sido intentar escuchar las dos partes, sólo que he escuhcado un poco de la parte de mi hermano, porque mi madre del tema no quiere hablar", ha asegurado, afirmando que "lo mejor que puedo hacer es no meterme, pero si Kiko está hablando y me pregutan, sin querer al final tengo que responder algo".

"Es un alivio que Kiko se retire y aunque siga su lucha judicial, es un alivio que no lo haga público, aunque esto se acabará saniendo. Él que haga lo que tenga que hacer. Eso ya no está en mi mano y aunque no esté de acuerdo no le puedo decir nada, porque es dueño de sus actos", ha confesado.

Dolida por la confesión de su hermano en Instagram hablando del mal momento que está viviendo tanto con su pareja como con su propio físico a causa de la ansiedad que tiene, Isa cree que le tiene que "afectar un montón. Es su madre, la persona que siempre ha tenido en un pedestal y su mundo se ha caído de repente y se tiene que enfrentar a muchas cosas que no sabía".

Y, en este mal momento, Isa ha querido dejar claro que ella estará al lado de Kiko si la necesita: "Él sabe que puede contar conmigo para todo. Antes no era consciente de sus problemas, pero ahora que lo soy estoy para él para todo lo que necesite".

Sin querer entrar a valorar si Pantoja estuvo para Kiko cuando era un niño, Isa ha admitido que "mi hermano ha necesitado a mi madre en ciertos momentos y ella no ha estado" y ha señalado que "yo he notado su ausencia pero siempre la he intentado justificar. Mi madre no ha venido a buscarme al colegio, pero nunca le he echado la culpa ni le he reciminado nada". "Hay muchas madres que no pueden por trabajo y eso no quiere decir que quieran más a su hijo o menos", ha asegurado.

Al contrario que Kiko, que ha tachado a la tonadillera de mala abuela con sus hijas, Isa sostiene que con Albertito sí ejerce de abuela: "Con él sí que va al colegio muchas veces cuando le pido el favor. Ella no tiene problema, está con los padres, habla con los profesores y eso me hace muy feliz. Ella no ha podido hacerlo conmigo y que lo haga con los nietos me gusta. Con las de Kiko ni idea si lo hace, pero el colegio de Alberto está a media hora de la casa de mi madre".

Toda una caja de sorpresas, Isa ha confesado que aunque no tiene relación con su tío Agustín, le considera "guapo" - como dijo su prima Anabel - y buen cantante: "Yo le escucho todavía. A mí me encanta. He tenido mi experiencia con él pero de ahí a entrar en detalles no. No hay relación pero él no ha hablado nunca públicamente de mí".

Sobre si está manipulada por su madre, como Kiko dejó entrever el pasado domingo, Isa se muestra clara. "Siempre he hablado por mí y soy plenamente consciente de lo que he dicho y responsbable de mis palabras, que siempre han sido prácticamente las mismas. No soy dependiente ni moralmente ni económicamente de mi madre. He tenido muchos problemas con ella, con lo cual hablo por mí siempre", ha asegurado, antes de confesar que "no quiero hacer daño al uno ni al otro, pero hay veces que tengo que dar mi opinión. Nunca hablo por otras personas. Después de que fui a ver a mi madre a Cantora cuando he hablado con ella no me ha hablado del tema de mi hermano, ni de la tele ni de nada".

Muy tranquila, Isa no teme que Kiko se enfade con ella por su falta de posicionamiento público: "No tiene por qué. Es verdad que le debo todo a mi madre y por eso no sé de qué le extraña, porque se ha encargado de recordármelo en algunas ocasiones".

"Yo no he dicho que lo que él cuente sea mentira, pero mi apoyo público sería una bofetada a mi madre cuando ella no ha hablado y no he escuchado su parte. No quiero que me pongan en una tesitura, porque la respuesta no va a gustar a todo el mundo. Es decir, no me voy a posicionar. Pero eso no quiere decir que no me vaya a tener siempre. En privado le diré las cosas y Kiko sabe que mi apoyo lo tiene", mantiene convencida.

Por último, y tras admitir entre risas que algunas de las cosas que se han contado del trabajo de limpieza y mantenimiento que hacen las fans de Isabel Pantoja cuando visitan Cantora, Isa ha querido dejar claro que su hijo Alberto no es ningún apestado para su madre, y ha confesado que le daría muchísima pena que al final Kiko vendiese su parte de la famosa finca.