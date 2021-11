Isa Pantoja, esperanzada con recibir la felicitación de su madre y Kiko Rivera en su cumpleaños

MADRID, 8 (CHANCE)

Isa Pantoja cumple este lunes 26 años. Una fecha marcada en rojo en el calendario que la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' ya ha celebrado en la intimidad durante el fin de semana con su hijo Alberto, su prometido Asraf Beno y sus amigos más cercanos, entre los que como no podía ser de otra manera se encontraba Dulce, que ha pasado de ser su niñera a uno de los pilares más importantes de su vida.

En una etapa marcada por la tranquilidad y la madurez que ha demostrado en sus últimas entrevistas tras su distanciamiento con Kiko Rivera por los durísimos ataques que le dedicó en su reciente exclusiva en la revista Lecturas acusándola de "no tener oficio ni beneficio" y de vivir de hablar en los programas de "su" familia - insinuando que Isa es un miembro de segunda en su mediático clan - Isa ha comenzado el día de su cumpleaños disfrutando de una de las cosas que más feliz le hace; llevar a su pequeño Alberto, de 7 años, al cole.

De lo más sonriente y agradeciendo ilusionada nuestras felicitaciones, la hija de Isabel Pantoja nos ha contado cómo va a vivir este año su cumpleaños. "Ya lo he celebrado el fin de semana, entonces hoy la tarta porque no he apagado las velas todavía y como soy supersticiosa las apagaré hoy. Y a merendar tranquilos en familia que es lo que me gusta", ha desvelado.

Sin relación con Kiko desde la boda de Anabel Pantoja - el pasado 1 de octubre - y en pleno proceso de recuperar su relación con su madre después de varios meses distanciadas, Isa espera, sin embargo, que ambos dejen sus 'diferencias' a un lado para felicitarla en un día tan importante para ella.

"Todavía tengo el móvil en modo avión", afirma la colaboradora, confirmando así que no había tenido noticias de nadie todavía pero admitiendo que una llamada de su hermano o de la tonadillera le sorprenderían "para bien". "Yo lo haría, entonces un mensaje o una llamada de felicidades sí lo espero, puede ser", asegura esperanzada.

Además, y con una inmensa sonrisa, Isa nos ha contado quienes han sido las primeras personas en cantarle el cumpleaños feliz: Asraf y su hijo Alberto. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!