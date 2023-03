Isa Pantoja evita hablar de su madre, pero sí de Asraf

MADRID, 2 (CHANCE)

Esta noche comienza 'Supervivientes 2023' y lo cierto es que nos morimos de ganas de ver cómo los concursantes se tiran desde el helicóptero y empiezan esta aventura extrema que les va a cambiar la vida. Entre todos los participantes, Asraf se moría de ganas de poder vivir este reality y lo cierto es que este 2023 ha hecho realidad este sueño.

Europa Press ha sido testigo de como Isa Pantoja se arreglaba para acudir a la gala del programa y defender a su chico como a nadie y hemos aprovechado para preguntarle en exclusiva qué consejos le ha dado. Hace ya muchos años que la hija de la tonadillera se marchaba a Honduras para vivir esta experiencia, pero lo cierto es que algo sí que le ha dicho para evitar enfrentamiento.

La hermana de Kiko Rivera nos ha asegurado que espera "que lo haga súper bien" porque "va súper ilusionado, con muchas ganas". Tan ilusionada está que "me he vestido de blanco para traer la buena energía", pero quién sabe, quizás es que le apetezca verse vestida de blanco ya que este 2023 los dos tortolitos se darán el 'Sí, quiero' por todo lo alto.

En cuanto a los consejos que le ha dado, Isa nos ha confesado que "no muchos" porque "no me acuerdo de muchas cosas de la isla", pero sí que "le he dicho que ayude a sus compañeros mucho y que no pare de hacer cosas para que él se entretenga". Además, también se ha querido mojar sobre con qué concursantes ve que puede crear amistad: "con Alma, Adara, Patricia Donoso".

Isa ha preferido guardar silencio cuando le hemos preguntado por su madre, por la gira tan exitosa que ha tenido en América y por si ya ha podido hablar con ella. Como siempre, la joven aprovecha su colaboración en 'El programa de Ana Rosa' para confesar sus sentimientos... así que tendremos que esperar a que ella misma cuenta si ha hablado con Pantoja tras su éxito encima de los escenarios.