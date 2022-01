Isa Pantoja explica por qué no ha visto a su madre estas navidades

La hija de Isabel Pantoja ha reaparecido en 'El programa de Ana Rosa' y ha confesado que continúa enfadada con Kiko Rivera, con quien no ha limado asperezas en los últimos días de 2021

MADRID, 4 (CHANCE)

Después de unas navidades de lo más solitarias en compañía de su hijo Alberto y de su novio Asraf Beno, y de no haber visto ni a su madre ni a su hermano en las fechas más familiares del año, Isa Pantoja se ha sentado en 'El programa de Ana Rosa' y ha explicado por qué no ha pasado con Isabel Pantoja ni Nochevieja ni Año Nuevo, desvelando además que su relación con Kiko Rivera continúa siendo completamente nula.

A pesar de que ha comenzado el programa asegurando que al año 2022 le pide "salud y que de alguna manera se puedan solucionar las cosas porque no vale la pena estar enfadado eternamente ya que al fin y al cabo lo que tenemos es la familia", Isa ha dejado claro que continúa molesta con su hermano por las declaraciones en las que la tachó de mentirosa y de no tener oficio ni beneficio tras la muerte de su abuela.

"Le echo de menos en los momentos familiares, echo de menos a mi hermano, a mi madre y a mi prima Anabel, pero la situación de mi madre la entiendo y la de mi hermano no. Estamos enfadados y no se me pasa por mucho que sea Navidad", ha explicado la peruana, que no puede disimular su dolor cuando comenta que no entiende como Kiko afirma que su familia son Irene y sus hijos, excluyendo a todos los demás. Molesta ha explicado que el Dj y su mujer todavía no le han contestado al mensaje con el que felicitó a su hija Ana en su cumpleaños. Algo que la colaboradora no entiende

Sin embargo, si Isa ha empezado el año tan molesta con Kiko como terminó el 2021, no pasa lo mismo con Isabel Pantoja, con quien ha dejado claro que "no tengo ningún problema". "No he podido estar con ella pero la he podido felicitar", ha puntualizado, explicando por qué no ha ido a Cantora ningún día estas navidades.

"Mi madre no esta en situación de celebrar nada ni tiene ganas y por eso no fui a Cantora", ha afirmado, confirmando que fue su madre la que le pidió que no fuera al no responder a sus mensajes porque "no le apetece ver a nadie ni estar con nadie porque no está bien".

"No quiere hacer nada y estas fechas para ella* Ha sido un año complicado para todo el mundo pero es más grave para ella por la pérdida de su madre y como no sale de Cantora, continuamente está recordando todo lo que ha pasado", ha añadido, justificando la soledad de la tonadillera en estas fechas.

Además, y para sorpresa de todos, Isa ha desvelado que no ha hablado con su madre esta Navidad y que tan solo intercambiaron mensajes. "Mucha salud para todos, estoy deseando veros" fue el whats app con el que Pantoja felicitó el año a su hija.

Sin embargo, y respondiendo a los que aseguran que la artista no quiere hablar con su niña para que no lo cuente en televisión, Chabelita ha dejado claro que ella puede confirmar que ha hablado con su madre pero nunca va a desvelar el contenido de su conversación. "Ella puede confiar en mí", ha dicho.

¿Hay fecha para su reencuentro con la tonadillera? por el momento parece que no: "No hay fecha pero ella sabe que tardo media hora en llegar desde el Puerto de Santa María y cuando ella me lo pida vamos a ir porque estamos al lado. A veces me quejo pero esta vez lo entiendo". Un encuentro familiar en el que, tiene claro, no estará Asraf ya que Pantoja lo tiene bloqueado desde sus críticas durante su participación en 'La caja fuerte' a finales de 2020.