Isa Pantoja explica el surrealista motivo por el que Isabel Pantoja no felicitó a su hijo Alberto en su cumpleaños

La peruana se ha pronunciado además sobre la felicitaciónde Kiko Rivera a su hijo y ha dejado claro que, por el momento, no quiere tener relación con su hermano, al que no le perdona sus últimas declaraciones sobre ella

MADRID, 11 (CHANCE)

Horas después de celebrar el 8º cumpleaños de su hijo Alberto sin la presencia de ningún miembro de su familia, Isa Pantoja se ha sentado en el plató de 'AR' y, con la sinceridad que la caracteriza - y que muchos aplauden, comparándola con la siempre esquiva y escueta Rocío Flores - ha desvelado que Isabel Pantoja no ha felicitado a su nieto (justificando este feo por parte de la tonadillera al pequeño) y ha desmentido los rumores de acercamiento con Kiko Rivera después de que el Dj haya escrito a su sobrino en un día tan especial.

Precisamente sobre el mensaje de su hermano ha explicado que fue Alberto quién contestó a la felicitación - "porque iba dirigida a él", ha puntualizado - y ha revelado que "no hubo ningún mensaje directo" entre ella y Kiko del que, asegura, prefiere seguir alejada por el momento.

"Es normal que yo diga que le ha felicitado si me preguntáis y es normal que él diga que sí si se estaba diciendo que no, pero no hace falta subir los mensajes a Insatgram. Parece que no aprende", ha apuntado Isa, admitiendo que aunque le pareció "súper bien el detalle de que Kiko no hiciese pública la felicitación, cree que luego lo estropeó "subiendo lo de la prueba".

"Yo lo iba a contar porque no soy mentirosilla", ha explicado, asegurando que no le parece "ningún acto heróico" que su hermano haya felicitado al pequeño: "Es lo normal". "Yo felicito a mis sobrinas pero en privado, no por Instagram. No hago las cosas de cara al publico", ha apuntado, dejando entrever que es lo que hace el Dj.

Una felicitación que sin embargo Albertito no recibió de su abuela, Isabel Pantoja, aunque Isa no ha dudado en justificar a su madre una vez más: "Tiene una explicación". "Me extrañó que el día del cumpleaños no felicitase a Alberto porque incluso en los peores momentos siempre me ha enviado la felicitación porque siempre se acuerda porque dos días antes es el cumple de Paco. Me preocupé y le mandé un mensaje que no llegó" ha explicado, desvelando que su madre "no tiene teléfono actualmente".

"Anabel me dijo que mi madre no tiene teléfono. Con quien habla ella es con mi tío Agustín y sé por ella que mi madre está bien" ha señalado, confirmando con un rotundo "sí" que la tonadillera tiene "una depresión" y que por eso justifica que no haya felicitado al pequeño en su cumpleaños: "Su estado anímico. Mi madre tiene problemas. Durante este tiempo no ha tenido tratamiento y aunque ella no vea nada las cosas le llegan. Ahora creo que tiene ayuda"