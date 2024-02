Isa Pantoja guarda silencio tras la portada de su madre con su nueva mejor amiga

MADRID, 29 (CHANCE)

Isabel Pantoja vuelve a a estar en el foco de la noticia después de que la revista 'Lecturas' haya revelado la identidad de su "nueva mejor amiga", como la llama la publicación. Una oftalmóloga llamada Mariló con la que mantiene una amistad desde hace más de 20 años y con la que ha sido fotografiada disfrutando de un paseo por Cordóba cogidas del brazo, y con las manos entrelazadas en algunos momentos.

Un gesto muy habitual en la tonadillera con sus seres queridos pero que ha hecho que las especulaciones no tarden en surgir. Ahora es su hija Isa Pantoja, con la que no mantiene ningún tipo de relación desde hace un año, ya que reacciona a esta sorprendente portada que tanto está dando que hablar.

"No te voy a responder a nada de eso, nada. No quiero decir nada" ha apuntado incómoda, sin revelar si se alegra de que su madre haya retomado su vida social y las amistades a las que 'apartó' en los últimos años. "No quiero decir nada y no voy a decir nada de eso" ha añadido cuando le hemos preguntado si, ya que Mariló es amiga de la cantante desde hace 20 años la conoce. "No voy a decir nada, nada, nada, nada. Yo se las cosas me entero por vosotros, entonces no sé" ha zanjado.

Más habladora se ha mostrado a pocas horas de la final de 'GH Dúo', esperanzada con que Asraf se alce con la victoria: "Estoy súper nerviosa, he dormido fatal. Pero nada, a ver qué pasa y con ganas de que llegue esta noche, ya está todo hecho. Me he llevado sorpresas durante todo el concurso, pero bueno, yo siempre tengo fe hasta el último momento y voy con mucha ilusión. No sé qué pasará, pero voy con positividad" reconoce.

Como confiesa, está deseando reencontrarse con él y retomar sus planes para convertirse en padres. Porque aunque en las últimas semanas se ha especulado con que podría estar embarazada y no lo habría contado hasta que su marido saliese del reality, Isa ha dejado claro que no va a ser madre por el momento. "La misma semana que entró ya dije que no. Entonces, bueno, luego si la gente ha seguido diciendo eso, pues yo no tengo que seguir explicando porque ya dije que no una vez y uno no se queda embarazada por el Espíritu Santo, entonces pues ya está" ha sentenciado entre risas.

"Cuando salga veremos, pero mi pensamiento es que me gustaría ser mamá este año" confiesa, asegurando que sus sentimientos por Asraf se han fortalecido al estar separados este mes y medio en el que él ha estado en la casa de Gran Hermano.

Además, Isa se ha pronunciado sobre el fichaje de Anabel Pantoja como colaboradora de 'TardeAR' y no ha dudado en salir en defensa de su prima tras las críticas: "Pues a mí me encanta, yo estaba súper ilusionada, estaba nerviosa, porque además yo estuve con ella esa misma tarde y estaba muy nerviosa, pero tiene muchas ganas de empezar, tiene varios repors que van a estar muy guays. Entonces pues yo animo a la gente a que la vea y que le den una oportunidad".

"Ella reconoce que a veces ha sido un poquito borde con la prensa, ha tenido ese mal momento y muchas veces no lo puedes evitar. Pero Anabel sabe perfectamente cuándo se equivoca y ya está, o sea un mal día lo tiene cualquiera" ha asegurado.

Por último, Isa también nos ha contado que tras la entrada en prisión de Antonio Tejado le envió un mensaje a su madrina, María del Monte. "Le tengo mucho cariño y pase lo que pase él también lo tiene que estar pasando mal y la familia lo tiene que estar pasando fatal, y María pues imagínate. Si se lleva mal en privado, cuando es público es mil veces peor. Le envié un mensaje y me respondió muy cordial y ya está. No le voy a insistir a ella porque sé que lo está pasando mal y ya está" ha explicado.