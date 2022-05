Isa Pantoja no ha hablado con su madre tras su éxito en Buenos Aires

MADRID, 25 (CHANCE)

Isabel Pantoja ha triunfado en el primer concierto de su gira americana, en el Luna Park de Buenos Aires. La artista cantó sin descanso, sonrió, se emocionó, cambió de vestuario y consiguió levantar a todos los allí presentes. Todo un orgullo para los fans de la Pantoja, pero también para sus seres queridos y familiares de la cantante que, a pesar de la distancia, se alegran de que haya arrasado por completo.

Esta mañana hemos podido ver a su hija en 'El programa de Ana Rosa', pero a la salida hemos aprovechado para hablar con ella y nos ha asegurado que: "Todavía no he podido hablar con ella después del concierto". No sabemos si con el paso de los días hablará con su madre para darle la enhorabuena por el conciertazo que ha tenido en el inicio de su gira.

Le hemos preguntado también por la información que ha salido publicada sobre la victoria de Ramón Calderón en la demanda que le interpuso a su hermano, Kiko Rivera, por lo que dijo de él en televisión y lo cierto es que la joven no sabía nada al respecto: "Ni idea". Y es que recordemos que en estos momentos, los hermanos no tienen comunicación ni relación alguna.

En cuanto a cómo fue el reencuentro con María del Monte el fin de semana pasado en el plató de 'Sábado Deluxe', Isa nos ha confesado que fue: "Bien", pero ¡atención! porque cuando la preguntamos por si va a volver a quedar con ella... se hace la despistada, da dos pasos hacia delante y coge el teléfono como si fuese a responder una llamada... ¿por qué no quiere hablar la joven sobre su relación con la cantante?