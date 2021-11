Isa Pantoja habla sobre cómo se encuentra tras el distanciamiento con su hermano

MADRID, 19 (CHANCE)

Isa Pantoja se muestra cansada de las declaraciones de su hermano sobre ella y su pareja, pero aún así nos ha confesado que: "Mi familia sigue siendo importante a pesar de estar atravesando un bache, espero que mi hermano se esté dando cuenta de lo que hace y por mi parte no va a haber rencor y menos a mi hermano" y muestra su esperanza a que: "pronto podamos estar como siempre".

La hija de Isabel Pantoja está convencida de que su hermano llegará arrepentirse por todo lo que ha dicho de ella: "El día de mañana lo pensará y sabrá que lo ha hecho mal" y asegura que los espectadores se posicionan de su lado: "Porque digo la verdad. La gente no es tonta, la gente sabe perfectamente que mi discurso sigue siendo el mismo desde los dieciocho".

A pesar de estar distanciada de su hermano, Isa no duda en tenderle la mano en estos momentos que no están siendo fáciles para él: "Si dice algo yo me tengo que defender, llega un momento que quiero que la gente sepa y conozca mi versión. Él está pasando por un momento malo, pero sabe que a mi me tiene y voy a seguir aquí. Lo vamos a solucionar algún día".

Aprovechamos también para preguntarle a Asraf Beno sobre la boda con su pareja y, después de hacerse el sordo, confiesa, con muy poca ilusión, que sigue todo adelante: "Ahhhhh, la nuestra, claro, a ver si vamos organizando un poco más, ¿o ya no quieres casarte?".