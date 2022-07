Isa Pantoja habla las palabras sobre la adopción de María del Monte

MADRID, 15 (CHANCE)

Isa Pantoja ha estado esta mañana en 'El programa del Verano' y como no podía ser de otra manera ha defendido a capa y espada a su prima, Anabel Pantoja. La colaboradora tiene claro que la relación entre la concursante y Yulen Pereira puede salir bien si los dos establecen las bases correctas y ponen de su parte.

Como no podía ser de otra manera, se le ha preguntado por la entrevista que da María del Monte en 'Vanity Fair' en la que habla sobre las ganas que tuvo en el pasado de adoptar y sorprendía la joven asegurando que no la había leído. Le han puesto un vídeo resumen y no ha dudado en opinar sobre las palabras de su madrina.

La hija de Isabel Pantoja ha asegurado que no tenía ni idea y que no sabe por qué no llegaría a adoptar en el pasado: "pues como ella ha dicho, tendría ganas, pero por circunstancias no ha podido ser, no sé qué más puedo decir". Eso sí, ha vuelto a recalcar el cariño que le tiene a la cantante, algo que siempre ha dejado claro en sus exposiciones públicas.

Le han preguntado si cree que su adopción fue por parte de María del Monte e Isabel Pantoja, ha explicado que: "ni idea, no lo he preguntado nunca, yo no me planteo eso porque mi madre es mi madre y ya está. Si lo hace por su cuenta ella, soltera, entonces no me planteo más allá".

La colaboradora ha confesado que siempre ha oído rumores, pero nunca le han hecho saber por parte de su familia que María del Monte tuviera nada que ver: "he escuchado cosas en la tele, pero nunca he tenido esa información por parte de mi madre, tampoco le he preguntado a ella, siempre he visto a maría como mi madrina, nunca la he visto como una segunda madre".

Isa Pantoja ha dejado claro que con María nunca ha hablado de ese tema porque cuando corta relación con ella era muy pequeña y años más tarde no ha salido el tema: "daros cuenta que yo me separé de ella cuando tenía cinco años, tengo más recuerdos de Dulce que es la que ha estado conmigo cuando mi madre estaba trabajando".