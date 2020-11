Isa Pantoja, hundida, rompe a llorar en "La casa fuerte" al escuchar las últimas palabras de Kiko Rivera contra su madre

MADRID, 23 (CHANCE)

Isabel Pantoja está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida. Encerrada en Cantora ve cómo en los últimos días se está cuestionando no sólo su relación con Kiko Rivera y cómo gestionó su parte de la herencia de Paquirri, sino que también está escuchando como, personas de la máxima confianza del torero, hablan de que su matrimonio no era tan idílico como siempre nos ha contado y que, con deslealtades mutuas y muchas discusiones por el papel de las familias Pantoja y Rivera en sus vidas, el malogrado diestro iba a divorciarse de la tonadillera.

Además, y después de una semana de silencio, Kiko Rivera ha vuelto a hablar. Lo ha hecho en "Viva la vida" para dar la cara por Irene Rosales y confesar que aunque Isabel Pantoja le dio la vida, fue su mujer la que se la salvó, y ante eso no hay nada. Muy dolido con su madre, el Dj ha asegurado que no volverá a Cantora hasta el día que falte su abuela, doña Ana, para lo que espera que falte mucho tiempo.

Isa Pantoja, que se encuentra concursando en "La casa fuerte", ha podido ver todo lo que se ha dicho sobre su madre en los últimos días y las últimas y durísimas declaraciones de Kiko sobre la cantante. La pequeña del clan Pantoja, que normalmente evita mostrar sus sentimientos en público, no ha podido más y ha estallado en llanto, hundida completemante.

"Es un tema muy delicado para mí porque es familiar. Ya no sé qué puede ser peor. Lo que más me inquieta es cómo está mi madre. No saber como lo está pasando. Puedo intuirlo y me cuesta no hablar de esto en la casa y desahogarme con mis compañeros. Entiendo a mi madre y me duele por ella", ha confesado Isa, antes de asegurar que "no me lo esperaba, no se lo esperaba nadie y mi madre menos. Si es verdad lo que ha dicho mi hermano es justo que sus hermanos reclamen las cosas".

Sobre la sorprendente visita de Kiko a José Rivera "Riverita" acompañado por sus hermanos Francisco y Cayetano, Isa sostiene que "aunque él puede hacer lo que quiera, yo pienso en mi madre y en lo que la tiene que pasar por la cabeza. Me parece increíble". Y, muy dura, ha criticado la actitud pública del DJ: "Mi madre no está dando pie y está callada.Mi hermano no, hay cosas que no son necesarias publicarlas ni decirlas. entiendo a mi madre y me duele por ella".

Llorando, muy afectada, Isa ha roto una lanza a favor de Isabel Pantoja: "No es justo, no es normal, las cosas no se hacen públicamente, están removiendo el pasado. No estoy justificando a nadie, se puede hacer de otra manera, que se sepan estas cosas, que se sepan de otra manera, no así. Mi madre me ha dado todo en esta vida y nunca iré en contra de ella". Hundida, la joven ha criticado además la manera de actuar de Kiko en la guerra que mantiene contra su madre: "No digo que mi hermano no tenga razón, probablemente dirá la verdad. Pero esto se les está yendo de las manos. ¿Hace falta remover el pasado? No doy crédito. Siempre he sido yo la rebelde".

"Nunca he escuchado a mi madre hablar mal de Irene, siempre la ha apoyado, han tenido mucha complicidad. Lógicamente Kiko se posiciona con su mujer, en los momentos difíciles ella es la que ha estado con él", ha afirmado Isa, que ha desvelado además que "ahora tengo una buena relación con mi madre, hablamos todos los días. En los últimos tiempos mi hermano no la cogía el teléfono a mi madre y ella se quejaba".

Más clara que nunca, Chabelita ha dado la razón a Kiko en una cosa: "Con lo de mi tío Agustín tiene razón. Ella tiene que vivir su vida". Y, para sorpresa de todos, ha asegurado que "mi madre cuando ha sido más libre es cuando ha tenido pareja. Ella tiene miedo a quedarse sola. Ahora no pienso que Agustín dificulte la relación con nosotros, ella toma sus propias decisiones. Mi hermano nunca ha hablado mal de mi tío Agustín. Es verdad que mi tío no le apoyaba en sus cosas pero Kiko no decía nada. Me sorprende que diga esas cosas".

El vídeo del día Arrimadas sobre el acercamiento de presos de ETA y elecciones catalanas.

"Algún día Kiko y mi madre tendrán que hablar. Aquí no puedo hablar, pero viendo al extremo que están llegando la cosa, cuando salga me voy a sentar con uno y con otro. No me voy a quitar de en medio y voy ayudar para que se solucione la situación. Mi madre y mi hermano no saben comunicarse. Tienen que parar esto porque no va a llegar a nada, porque va a ir a peor", afirma una Isa convencida de ejercer de "mediadora" en el conflicto familiar. "Lo más fácil sería quitarme de en medio, pero no lo haré. No me imagino cómo tiene que estar. Lo peor es que no lo ve, se lo cuentan. Yo quiero pensar que se solucionará. No me vale quedarme al margen, tengo que escucharlos. Hay que darle la razón a quién la tiene. Mi madre está preparada para que le diga que se ha equivocado", ha añadido la menor de los Pantoja.

Para sorpresa de todos, Isa ha desvelado cómo es la vida de su madre actualmente y, para qué negarlo, no es nada envidiable, y ha confesado que sólo ha visto feliz a la tondillera cuando ha tenido pareja: "Mi madre no tiene vida social, se ha encerrado tanto que no sale de Cantora, tiene la piscina y ni siquiera se baña. Su vida es cuidar a mi abuela. Sale solo para ver a los gatitos que hay por ahí. No se va de vacaciones ni con sus hijos ni sus nietos. Yo voy cada fin de semana porque sé que le da alegría. Nos quedamos hasta las tantas, eso no lo hace ni el novio de Anabel, ni nadie nos quedamos Asraf y yo. Está feliz cuando vamos. Mi madre hace que no tiene novio muchos años. Yo siempre estaba con ella. Por el contrario, han sido las únicas etapas en las que la he visto feliz".