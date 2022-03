Isa Pantoja: "No me importa lo que mi madre haga con su herencia, lo que me importa es su salud"

MADRID, 28 (CHANCE)

¿Ha tomado Isabel Pantoja la decisión de desheredar a Kiko Rivera y a Isa Pantoja? Así lo aseguró el pasado jueves Gema López en 'Sálvame', desvelando que la tonadillera habría visitado a un notario en Medina Sidonia para cambiar su testamento y dejar todo su patrimonio a su hermano Agustín Pantoja, alegando maltrato psicológico por parte de sus hijos y además injurias continuadas en el caso del Dj.

Este lunes Paloma García Pelayo ha matizado esta información, confirmando que la tonadillera se puso en contacto con una notaria de su confianza en un momento de enfado e ira. Según la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', Pantoja solo repetía "¡quiero desheredarlos a todos!" y la notario le explicó los supuestos en los que podría dejar sin herencia a sus hijos.

Un momento de gran tensión en el que, efectivamente, la viuda de Paquirri expresó sus deseos de cambiar su testamento y que se habría producido antes de que Isa visitase a su madre después de verla derrumbada en su declaración ante el juez.

Sobre ambos asuntos - la posibilidad de ser desheredada por su madre y cómo la vio en su reencuentro en Cantora el pasado miércoles - se ha pronunciado Chabelita hoy por primera vez en 'El programa de AR', asegurando que lo único que le preocupa en estos delicados momentos es la salud de la tonadillera.

"La información de desheredar salió después de que yo estuviese con ella, no se lo he preguntado directaente a ella por todo lo que está pasando, pero me han dicho que en un principio era falso", ha señalado, asegurando que en cualquier caso "no me importa a quien deje ella su herencia".

"Ella es libre de hacer lo que quiera, ha trabajado muchísimos años para mantenernos a todos y lo que me importa es la salud de mi madre. No es porque sea la mejor hija ni nada, es que creo que tengo dos manos, dos pies y soy muy joven todavía como para trabajar por mí misma", ha afirmado tranquila.

Sin embargo, sí ha admitido que "me preocupa y me llama la atención es la razón por la que su madre querría desheredarla" ya que como confiesa no entiende que la artista alegue maltrato psicológico por su parte, ya que "estoy remando a favor para estar con ella bien dentro de lo que cabe, me he arepentido de muchísimas cosas y no soy responsable de los actos de mi hermano".

Una información de la que no sabía nada cuando, el pasado miércoles, puso rumbo a Cantora muy preocupada por su madre tras verla prestando declaración ante el juez. Un reencuentro sobre el que no ha querido entrar en detalles, aunque sí ha revelado que está "más tranquila" después de su visita: "Vi a mi madre muy mal, sus imágenes en Málaga me impactaron muchísimo y necesitaba estar tranquila, quitarme esa angustia que tenía y salí mucho más tranquila".

"No toqué temas del testamento, ni tampoco del juicio ni de mi hermano. Hablamos cosas nuestras y dentro de lo que cabe la vi intentanto tranquilizarme más a mí que yo a ella" ha explicado, insistiendo en que en estos delicados momentos "lo único que puedo hacer es darle mi cariño y mi apoyo a mi madre y decirle que aquí estoy".

"Mi madre es lo primero para mí ahora mismo y sabe que estoy aquí para lo que necesite", ha confesado, señalando que "mi madre está acompañada por Agustín, que está allí con ella 24 horas y eso me tranquiliza. Puede contar con él para todo; es su pilar y si eso la tranquiliza pues por mi genial todo lo que le venga bien".