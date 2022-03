Isa Pantoja, impresionada, se rompe al ver a su madre de nuevo en los juzgados

MADRID, 22 (CHANCE)

Coincidiendo con el regreso de Isabel Pantoja a los Juzgados de Málaga acusada de ser cooperadora necesaria de un presunto delito de insolvencia punible por el que podría ser condenada a tres años de prisión, Isa Pantoja se ha sentado en el plató de 'El programa de Ana Rosa' y, visiblemente afectada, se ha pronunciado sobre el durísimo momento que ha vivido hoy su madre.

"Estoy en shock, sin palabras. Esta noche no he podido dormir. Yo pensaba que no iba a asistir y verla allí otra vez me impresiona" ha confesado la colaboradora al ver las desgarradoras imágenes de la tonadilllera haciendo el paseíllo a los Juzgados rodeada de agentes de la Guardia Civil y de decenas de medios de comunicación.

"Sabía que mi madre bien no está, pero revivir esto otra vez debe ser horroroso. No sale de Cantora, solo cuenta con mi tío Agustín y de repente va al juicio y se encuentra todo esto", ha afirmado, criticando la caótica entrada de la artista en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga: "No ha habido protección para ella y no lo entiendo. No entiendo que no haya habido vallas sabiendo lo que pasó la última vez, que se desmayó, la tiraron del pelo, la tiraron al suelo*". "Es una cosa que se sabía y supongo que ella o mi tío Agustín habrán solicitado algún tipo de protección" ha añadido muy afectada.

"Esto le hace revivir lo que pasó en su momento, y verla dentro de la sala me hace ver que no está bien para aguantar todo lo que se le viene encima" ha comentado Isa que, una vez más, ha mostrado su apoyo incondicional a su madre, confesando que a pesar de que le gustaría estar a su lado en estos durísimos momentos, "si una persona no quiere yo no puedo hacer otra cosa. Tiene ayuda profesional y yo lo único que puedo hacer es darle cariño, un beso o un abrazo si ella me lo permite".

Admitiendo que son "cosas que mi madre lleva acumulando mucho tiempo sin ayuda para superarlas" y señalando que "a día de hoy la palabra cárcel continúa suponiendo un insulto tremendo para ella" Isa se ha preguntado hasta qué punto es bueno para su progenitora estar con su hermano Agustín "24 horas en casa. Necesita una vía profesional. No debe ser bueno estar todo el ato con una misma persona teniendo la misma visión y la misma opinión".

"Por supuesto que estoy dispuesta a ir a Cantora. Claro que me gustaría estar con ella y darle un beso. Ella sabe que me tiene a mí y a mi hijo Alberto" ha añadido, en una llamada desesperada a su madre, con quien no oculta que desearía estar en estos durísimos momentos: "Yo creo que no soy negativa para ella. Le puedo aportar mucho".

Consciente de las críticas que va a recibir por su presencia en el programa mientras su madre presta declaración, Isa ha confesado que "me hubiese gustado estar hoy con ella y acompañarla. Cuando pasó lo de Malaya yo era menor de edad y no podía, estaba en el colegio y lo pasé súper mal, y ahora sí puedo hacerlo pero lo que no voy a hacer es ir allí para hacer un show paralelo a este sufrimiento que está teniendo mi madre".

"Yo pensaba que ella no iba a ir. He venido a trabajar cuando pasan cosas terribles con mi familia y me da igual explicarlo, pero hoy no estoy preparada porque nunca pensé que iría a declarar y me afecta" ha admitido, conteniendo a duras penas las lágrimas antes de destacar que, de haber acompañado a su madre a los juzgados - algo para lo que cree que está "preparada emocionalmente" - le podría "dar otra versión de las cosas por lo que puedo saber por mis conocimientos".

¿Se plantea Isa volver a saltar la valla de Cantora para reencontrarse con su madre? No lo sabe porque, como confiesa, "no fue agradable". "Estoy preparada para encontrarme a una persona que no está bien y que lo mismo te dice algo bueno que a los 5 minutos algo malo. No lo tengo en cuenta porque está mal, pero es algo que duele. Está enferma y es duro, pero sé que no me va a recibir con los brazos abiertos", ha asegurado, reconociendo que a pesar de todo cuando 'asaltó' Cantora se quedó "tranquila" porque vio que su madre estaba bien y que ella había hecho "lo correcto". "Pero cuando una persona no quiere, no quiere y por eso no voy a verla".

Finalmente, y tras un comentario de Alessandro Lequio de si recordaba a Pantoja sin problemas con la justicia, Isa no ha podido evitar romperse en llanto, pidiendo "condescendencia" a su compañero porque lo está pasando "muy mal" con este regreso a los juzgados de su madre.