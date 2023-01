Isa Pantoja, de lo más misteriosa, deja en el aire si ha visitado a su madre en Cantora estas Navidades

MADRID, 9 (CHANCE)

Diferentes medios de comunicación se han hecho eco de las solitarias y tristes navidades que Isabel Pantoja ha pasado en Cantora. Acompañada tan solo por su hermano Agustín y muy tocada anímicamente por el fallecimiento de Bernardo el pasado 25 de noviembre, la tonadillera tendría la esperanza de que alguno de sus hijos se acercasen a la finca con su nietos en estas fechas tan señaladas, pero ni Kiko Rivera ni Isa Pantoja habría visitado a su madre para celebrar con ella ni Navidad, ni Año Nuevo ni tampoco el día de Reyes.

El entorno del Dj deslizó que éste se habría dado cuenta de lo que echaba de menos a su madre y la habría llamado para acercar posturas tras la muerte de su tío Bernardo. La cantante, emocionada, le habría confesado sus ganas de darle un abrazo y le habría dicho que las puertas de Cantora estaban abierta para él. Sin embargo este reencuentro no se ha producido, puesto que las cámaras apostadas en la famosa finca durante todas las navidades no han visto a Kiko en ningún momento.

En cuanto a Isa Pantoja, que sí tiene buena relación con su madre, ella misma dijo que en algún momento iría a visitar a la tonadillera. Después de pasar Nochebuena en El Puerto de Santa María con la única compañía de su hijo Alberto y su pareja Asraf Beno, la peruana puso rumbo a Canarias para pasar Nochevieja con su prima Anabel Pantoja. Y fue a su regreso cuando dejó entrever que sería en Reyes cuando iría a Cantora con su pequeño para desear feliz año a la cantante.

Algo que tampoco habría sucedido, aunque Isa deja en el aire si la visita se ha producido o no: "No voy a decir si he ido o no" ha asegurado misteriosa, insinuando que quizás haya visto a su madre y su entrada en Cantora haya pasado desapercibida para la prensa. El momento, ¡en el siguiente vídeo!