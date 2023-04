Isa Pantoja, molesta con Kiko Rivera tras su defensa a Manuel Cortés: "El tiempo me da la razón"

MADRID, 14 (CHANCE)

Isa Pantoja está de regreso en España tras su visita a Asraf Beno en 'Supervivientes'. La pareja, enamoradísima, protagonizó un emocionante y romántico reencuentro en el que la hija de Isabel Pantoja le mostró su apoyo incondicional y le dio ánimos para continuar su concurso con fuerza y ganas a pesar de las discusiones que ha protagonizado con buena parte de sus compañeros.

No fue el único 'momentazo' protagonizado por la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' durante su breve estancia en Honduras, ya que también tuvo oportunidad de hablar con sus primos Alma Bollo y Manuel Cortés, dos de los archienemigos de su novio y los que más complicada le han hecho la convivencia. Con la hija de Raquel Bollo, cariño, cordialidad y promesas de aclarar las cosas cuando acabe el reality, pero con su hermano la situación fue muy diferente e Isa no dudó en echarle en cara su comportamiento con Asraf siendo casi familia.

Una tensa conversación tras la que Kiko Rivera no dudaba en pronunciarse a través de sus redes sociales para mostrar su apoyo incondicional a Manuel y, de paso, lanzar varios dardos envenenados a Isa y a su prometido: "Te quiero con locura. No eches cuenta de nada y disfruta de tu experiencia. El tiempo pone a cada uno en su lugar"; o "Los que quieran llorar que se metan en agua. Categoría máxima" entre otras.

Algo que a la hija de Isabel Pantoja no le ha sentado nada bien, como ha confesado esta madrugada a su llegada a Madrid procedente de Honduras. "Que mi hermano salga en defensa de Manuel no me incomoda, pero que tire pullas para defenderle sí. Imagino que es para hacer daño porque tú puedes defender a una persona y ya está, pero no tirarla por tierra. Con él el tiempo me da la razón como siempre" ha asegurado.

Respecto a cómo ha visto a Asraf, la peruana se lamenta de que su encuentro se le hizo "súper corto" y, aunque venía "feliz" ha sido al aterrizar cuando le han contado los enfrentamientos que su novio ha tenido en la última gala con Diego, Manuel o Yaiza y, no lo oculta, le han molestado bastante: "Estoy enfadada. Menos mal que no he visto la gala en el avión porque si no me tiro del avión".

"Sus compañeros se están pasando muchísimo, no se están portando bien con él. Insultos hay muchas veces, pero es que ya es uno detrás de otro y es atacarle por cualquier cosa. Están pendientes de él todo el rato y no me vale la excusa de que por detrás hace cosas porque en los directos se ve perfectamente como vuelven a repetir esa actitud con él" se lamenta, confesando que ya está "harta" y defendiendo que Asraf no tiene una doble cara como le acusan. "Yo sé cuánto vale, se lo que tengo en mi casa y se lo que quiero también" añade enfadada.

"Yo le amo más que antes y cuando vuelva de 'Supervivientes' por supuesto que habrá boda" ha añadido, dejando entrever que se está planteando muchas cosas, entre ellas la de romper para siempre su relación con Alma y Manuel: "Tengo que hablar con ellos fuera, si ellos quieren por supuesto, y ya está".

Mientras estaba en Honduras, Isabel Pantoja ha anunciado que actuará en el Wizink Center de Madrid el 13 de abril de 2024; un concierto que Isa revela emocionada que no se piensa perder. "Allí estaré. Seguro que tiene muchísimo éxito como siempre y esa es su medicina también para que ella tenga energía y esté feliz. Yo me alegro mucho. Ojalá tuviera muchos conciertos porque sé que eso es algo bueno para ella y le viene súper bien" asegura.

También durante su ausencia Yulen Pereira ha roto su silencio y ha arremetido en las páginas de la revista Lecturas contra Anabel Pantoja. Isa confiesa que todavía no ha hablado con su prima aunque la influencer le dijo "cuando llegues llámame". "Dentro de un rato la llamaré. No quiero opinar de la entrevista de Yulen porque primero quiero hablar con ella" afirma, dejando en el aire si el esgrimista le parece un oportunista: "Yo cuando le conocí me cayó bien. Ahora tengo que hablar con ella".