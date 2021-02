Isa Pantoja se muestra crítica con la actitud de Charo Vega

MADRID, 13 (CHANCE)

Desde que Kiko Rivera se sentase en el 'Deluxe' para hablar de los problemas que tiene con su madre, Isabel Pantoja, han sido muchas las personas que han salido a la palestra mediática para atacar públicamente a la cantante. Entre ellas, la última ha sido Charo Vega, gran amiga de la tonadillera que hace ya muchos años no tiene relación con ella porque acudió a un plató a hablar de ella.

Hemos hablado con Isa Pantoja y le hemos preguntado qué le parece que los que fueran amigos de su madre confiesen que no reconocen a la cantante en estos momentos y la colaboradora de televisión nos ha dicho: "Me sorprenden que se den cuenta ahora". De esta manera, la hermana de Kiko Rivera ha dejado claro que no entiende la postura de los amigos de su madre, ya que no hay que aprovechar los malos momentos para terminar de hundir a una persona.

El vídeo del día MWC confirma para este junio “un Mobile

2021 seguro” en Barcelona

En cuanto a si ha podido ir a Cantora a ver a su madre, Isa Pantoja nos confiesa que: "No, no he podido ir", pero sin embargo se muestra contenta ante la noticia de que su madre no denunciará a Kiko: "Sí, bueno ya lo sabía". Parece que su hermano se encuentra mejor desde que decidió no seguir sentándose en los platós: "Sí, ya sí está mejor", aunque ha echado de menos poder celebrar su cumpleaños por todo lo alto: "Para todo el mundo yo creo que ha sido diferente este cumpleaños".