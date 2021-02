Isa Pantoja no se olvida de su hermano Kiko Rivera en el día de su cumpleaños

MADRID, 9 (CHANCE)

En un cumpleaños especialmente complicado para él, Kiko Rivera ha recibido la felicitación de sus seres más queridos con una dolorosa ausencia, la de su madre Isabel Pantoja. A pesar del complicado momento sanitario que vivimos por culpa de la Covid-19 y que ha provocado que el Dj no pueda organizar una gran fiesta, Kiko sí que ha recibido algunas felicitaciones muy especiales a través de Instagram.Además de la compañía inmejorable de su mujer Irene Rosales y sus dos hijas Carlota y Ana, ,con las que ha podido soplar las velas de su 37 cumpleaños, Kiko también ha tenido el apoyo de su hermana Isa Pantoja. "El hombre que más sabe, lo que sabe es vivir. Sabe que no hay otro lugar que este y que solo tiene esta oportunidad. Suele ser el más curioso, el que está dispuesto a cambiar de opinión, el que ama y está a favor de la risa. Te quiero" ha escrito la joven junto a una fotografía de lo más cariñosa en la que aparece junto a su hermano.Aunque Isa no ha terminado de entender el comportamiento de su hermano con su madre en el tema de la herencia de Paquirri y tampoco las posteriores entrevistas del Dj en las que ha sacado a la luz los trapos más sucios de Isabel Pantoja, la joven no ha dejado pasar un día tan especial sin demostrarle a su hermano lo mucho que le quiere a pesar de las diferecias de opinión.