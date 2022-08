Isa Pantoja, sin pelos en la lengua: habla de su madre, opina sobre Omar Montes y defiende a su prima Anabel

MADRID, 11 (CHANCE)

La familia Pantoja sigue en boca de todos, pero a diferencia de otras veces, la persona que está en el punto de mira en estos momentos es Anabel Pantoja. Su prima Isa, ha asistido como colaboradora a 'El programa del verano' para despejar todas aquellas dudas y rumores que giran en torno a su familia.

Nuestro equipo ha podido hablar con ella para aclarar algunos de los temas más polémicos.Isa Pantoja defiende a su prima Anabel por las críticas que está recibiendo al no querer hacerse fotos con algunos de los turistas que la reconocen en Egipto: "A 45 grados en la sombra pues no le apetecerá hacerse tantas fotos, aparte de que está yendo para poder disfrutar un poco. No me gusta que se esté dando esa imagen de antipática o de borde porque no es así".

Además, su prima ha asegurado que el amor de Yulen Pereira y Anabel es real, aunque la relación no conseguirá estabilizarse hasta que no se vean viviendo solos: "Yo creo que en septiembre se van a asentar, van a poder irse a vivir juntos o lo que sea y ahí es cuando se va a ver si la relación es sincera".

"El amor es lo importante, es la base pero luego hay que estar de acuerdo en muchas cosas y son dos profesiones diferentes", reconoce Isa, confesando que el truco para saber si funciona una relación es estar apartados y lejos del foco mediático.

Sobre las supuestas palabras de su madre, Isabel Pantoja, hacia Yulen, comenta que no cree que haya sucedido como se está diciendo: "Yo no la veo porque mi madre por qué se va a meter en algo si fuera yo vale, pero ella por qué se va a meter con Yulen que es la pareja de su sobrina".

Asegura que delante de ella no se han dicho ciertos comentarios, y cree que de momento no se producirá ese encuentro porque su madre "no está como para conocer a mucha gente".

Isa Pantoja ha confirmado que su madre no ha tenido nada que ver en la disolución de su club de fans, al contrario de lo que se especulaba: "No, creo que lo han decidido entre esas personas y al final pues eso las redes sociales están para apoyar a una persona pero no para insultarse entre ellas ni tener ese tipo de rivalidad entre fans".

En cuanto al supuesto guardaespaldas que contrató Julián Muñoz para espiar a su madre, Isa cree que es mentira: "No sé, yo creo que es mentira. No sé quién ha contactado con él, no sé quién ha conseguido ese testimonio pero me parece un poco. Es mentira y ya está".

En cuanto al comportamiento de Omar Montes en la plaza de Colón, Isa muestra su descontento: "Pues ya está. Pero vamos, que me da igual que sea él o quien sea ¿sabes? Como veo las cosas de todo el mundo y las comento como si fueran de todo el mundo pues esa persona entra dentro de todo el mundo también".