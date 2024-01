Isa Pantoja pierde las esperanzas de reconciliarse con su madre

MADRID, 11 (CHANCE)

Isa Pantoja ya no espera una reconciliación con su madre. Después del distanciamiento público que mantiene con ella desde su sonado 'Sí, quiero' con Asraf Beno al que no acudió porque no había comunicación entre ellas, hoy la joven se ha enterado que su madre podría abandonar su finca Cantora para siempre y empezar una nueva vida en Madrid.

Ha sido el periodista Antonio Rossi quien ha compartido la información en el programa 'Vamos a ver' de Telecinco, donde ella colabora y lo cierto es que no le ha extrañado la decisión que podría haber tomado su madre.

Minutos más tarde de estar en el plató, Isa se dejaba ver visiblemente cansada y aseguraba que no espera ya una reconciliación con su madre: "Yo estoy genial, estoy súper contenta, estoy súper bien. Gracias a Dios el 2024 nos está yendo bien a Asraf y a mí y ya está. Súper contenta, la vida avanza, la vida sigue y ya está, y no sé Estamos en 2024, a lo mejor en 2034 me preguntarán otra vez y me dicen se ha ido a América pues me parece genial y el cariño sigue ahí, y el sentimiento es el mismo".

En cuanto a qué le parece que la tonadillera se mude a Madrid, nos confesaba que "me parece bien, ¿no? No sé Es que no tengo nada qué decir, me parece bien" y aseguraba que "no me cambia en absolutamente en nada o sea que guay".

Algo molesta se muestra al mencionarle que estará más lejos ahora la cantante de su hijo Alberto, Isa dejaba claro que actualmente viven cerca de ella y no se ven: "Es absurdo que me digáis que cambia mucho que esté en Cantora, que son cuarenta minutos desde mi casa, que estar en Madrid que vengo una vez a la semana. Sobran los comentarios".