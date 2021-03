Isa Pantoja se posiciona en la polémica de Rocío Carrasco y Antonio David

MADRID, 26 (CHANCE)

El debate que hay en la actualidad sobre el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco ha llevado a muchos rostros conocidos a posicionarse de un lado u otro, pero lo cierto es que no existen dos bandos. Las declaraciones de la hija de la Jurado reflejan el sufrimiento de una madre durante años y la presunción de inocencia de Antonio David es un hecho judicial.

Le hemos preguntado a Isa Pantoja qué opina al respecto y nos ha confesado que: "Me siento identificada con ella en muchas cosas que cuenta, solo eso". Aunque lo cierto es que no entendemos por qué se siente identificada con la hija de la Jurado, ya que la colaboradora nunca ha hablado públicamente de haber sufrido los hechos que Carrasco cuenta en su serie, eso sí, la entiende como persona.

Además, Isa Pantoja ha querido defender públicamente a Antonio David y ha asegurado que cree en la justicia española, así como en su presunción de inocencia: "Yo por supuesto no voy a valorar que Antonio David sea un maltrataor porque creo en la justicia y en la presunción de inocencia. Cuando tu lo vives de una manera, lo cuentas cómo lo has vivido, pero la gente que tacha a Antonio David de maltratador, no lo entiendo".