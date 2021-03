Isa Pantoja, primeras palabras tras las declaraciones de Fosky en televisión

MADRID, 6 (CHANCE)

Isa Pantoja se ha pronunciado tras las declaraciones de Fosky el otro día en 'Sálvame Diario' y lo cierto es que hemos visto a la hija de Isabel Pantoja muy sorprendida con todas las cosas que contó el exmarido de Pepi Valladares: "El hecho ese yo no lo recuerdo por lo tanto pienso que no ha pasado, ¿vale? ya lo he dicho, pero hay otras cosas cómo que me decían varias cosas que mi hermano también ha dicho entonces hay cosas dolorosas y si lo dice mi hermano, y lo dice él, pues no me gusta. Son dolorosas, pero prefiero ni hablar del tema ya".

La hija de la tonadillera opina sobre la demanda que ha interpuesto Kiko Rivera contra el extrabajador y asegura que su hermano ha tomado medidas, está en lo correcto: "Mi hermano ha tomado las medidas que ha considerado él y bueno, pues él puede hacer lo que quiera y yo no quiero pronunciarme sobre este tema". Sobre si ha hablado del tema con su madre, Isa explica: "No voy a hablar con mi madre del tema porque no tengo nada que decirle".

La joven no pierde la esperanza ante una posible reconciliación entre su hermano e Isabel Pantoja: "Yo no sé. Yo ya del conflicto de ellos no quiero pronunciarme más porque ya he dicho bastante y ya está. Yo quería que estuviera todo bien, pero bueno, ya está. Al final espero que se solucione, lo importante es la salud y más que fallecen personas así de la noche a la mañana con toda la vida por delante, y nosotros nos peleamos por no tonterías, al fin y al cabo, pero se pueden solucionar".

La colaboradora de televisión se mantiene centrada en los preparativos de su boda y sus estudios: "Me estoy preparando para los estudios, pero también para ahorrar y poder invertir en negocios y tal. Lo primero la casa y luego, bueno, yo quiero comprar cosas, terrenos con él también y así que bien. Él está haciendo un curso de inglés para sacarse el b2 creo así que bueno. Lo importante es hacer cosas con todo esto que está pasando, lo importante es tener en mente o un negocio, pero como están las cosas así pues por lo menos ir formándote que eso nunca viene mal. Así que eso es lo que estamos haciendo ya que no se puede salir, no se puede viajar, desde luego que ha sido provechoso para mí en estos aspectos".