Isa Pantoja se pronuncia tras las críticas de Asraf a Isabel Pantoja por no felicitar a su nieto en su cumpleaños

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El pasado 7 de marzo Alberto Isla Jr, hijo de Isa Pantoja, celebraba su 8º cumpleaños. Una fecha muy especial en la que sin embargo el pequeño no contaba con la felicitación de su abuela, Isabel Pantoja, con quien tiene una relación muy especial. Así lo desvelaba la propia colaboradora en 'El programa de Ana Rosa', justificando que si su madre no llamó al pequeño es porque en estos momentos no tiene teléfono, como le contó su prima Anabel.

Una explicación que no ha convencido a casi nadie; tampoco a Asraf Beno, que este fin de semana no dudaba en cargar contra la tonadillera en 'Viva la vida', sin entender cómo, si pudo mandar una corona de flores a la tumba de Paquirri dos días antes del cumpleaños de Alberto y contestar a los mensajes de José Antonio Avilés, no felicitase al pequeño.

Muy crítico, el prometido de Isa confesaba no entender a Pantoja ya que, a pesar de no tener teléfono, podría haber pedido el suyo a su hermano Agustín, como sí hizo para interesarse por la salud de otro de sus hermanos, Bernardo, que el pasado jueves recibía el alta tras varias semanas ingresado en un hospital sevillano.

Unas declaraciones a las que este martes ha respondido Chabelita en 'El programa de AR', explicando que la no felicitación de su madre a su hijo es un tema con el que no ha hablado en profundidad con Asraf porque es "súper complicado y difícil de explicar". "Es normal que si le dicen que hace unos días mi madre envió una corona o habló con Avilés, él piense '¿y por qué no felicita a Alberto?'", ha confesado la colaboradora, admitiendo que es una idea que a ella también se le ha pasado por la cabeza.

Sin embargo, y demostrando una vez más su lealtad a la tonadillera, Isa ha asegurado que ella sigue justificando su feo gesto de no felicitar a su nieto porque "mi madre no está bien y no tiene teléfono". "Igual eso no sirve como excusa para vosotros, pero ella no está bien", ha añadido visiblemente afectada y asegurando que desconoce si en estos momentos está recibiendo ayuda profesional o no: "Lo que sé es que a lo mejor le han recomendado que no tenga teléfono para que no le saquen información", ha apuntado.

"Es mi madre y está en un estado que puede no ser consciente de todo lo que está pasando y mi deber como hija es estar aquí para cuando me necesite. Me dicen que ahora está bien", ha añadido, revelando que si por el momento no va a Cantora para visitar a la artista no es porque su madre tenga miedo de que cuente sus conversaciones - algo que, mantiene, nunca ha desvelado - sino porque la propia Pantoja así se lo ha pedido: "Ella me ha dicho que necesita su tiempo, que necesita estar con mi tío Agustín y que es mejor que no vaya".

"No lo entiendo pero lo respeto porque es mi madre", ha asegurado, admitiendo que a su hijo Alberto es complicado explicarle esta ausencia de su abuela porque "es muy pequeño" pero que confía que "lo entenderá con el tiempo".

Sin querer entrar en el juicio de la semana que viene por el que Isabel Pantoja se enfrenta a una posible pena de tres años de prisión acusada del delito de insolvencia punible - "no puedo decir nada de eso" ha dejado claro - Isa no ha tenido problema en hablar sobre la diabetes que Kiko Rivera ha anunciado este fin de semana que padece.

"La diabetes es una cosa de hace años. Supuestamente lo dijo en 2016 y en casa lo sabíamos, y lo de la gota también", ha señalado, recomendando a su hermano que tenga "una buena alimentación y una disciplina buena" para sobrellevar mejor esta enfermedad. Además, y a pesar de no tener ningún tipo de relación con Kiko desde hace meses, la peruana le ha tendido la mano en estos complicados momentos: "En temas de salud me tienen a mí aquí independientemente de lo que ha pasado".