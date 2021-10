Isa Pantoja se pronuncia tras las declaraciones de Teresa Rivera sobre su madre

MADRID, 20 (CHANCE)

Como cada semana, Isa Pantoja se ha sentado en 'El programa de Ana Rosa' para comentar las últimas polémicas en las que se ha visto envuelta su familia. Distanciada de Kiko Rivera desde la boda de Anabel Pantoja, y todavía dolida por los duros ataques de su hermano en la exclusiva en la revista 'Lecturas' en la que cargó contra ella y contra su prima por no tener "oficio ni beneficio", la colaboradora se ha pronunciado sobre la radical decisión del Dj de borrar todas sus publicaciones de redes sociales.

Pero eso no ha sido todo, porque más tranquila que la semana pasada, Isa ha lanzado un dardo a su hermano después de que este 'amenazase' con hacer públicos los mensajes que en su día le envió hablando de su madre y de su abuela, y ha desvelado qué le dijo Anabel de las demoledoras críticas de Kiko en su última entrevista.

Además, la hija de Isabel Pantoja también se ha pronunciado sobre las declaraciones de Teresa Rivera en 'Sábado Deluxe' asegurando que su madre fue infiel a Paquirri antes de su boda con una mujer.

"No he hablado con Kiko. Cuando a mí me molesta algo se lo comento a él en privado y él no lo ha hecho. En dez de hablar las cosas conmigo ha dicho eso - en referencia a las palabras de su hermano criticando que su único modo de vida es hablar de su familia en televisión - sin venir a cuento, por lo que no he hablado con él", ha señalado Isa, que sigue sin entender los ataques del Dj.

Además, ha revelado que "me llega que Kiko no está bien, pero no lo se seguro". "Le entra el arrebato y de repente borra todo. Lo ha hecho varias veces. Se agobia, lo borra de Instagram y es como si empezase una nueva etapa quitando todo lo malo... pero no se hasta que punto lo va a conseguir", ha confesado la peruana, que no entiende a Kiko y tampoco ha hablado con Irene Rosales en los últimos días para preguntarle cómo está su hermano.

Sin miedo a que su hermano muestre los mensajes que en su día le mandó hablando sobre su madre y su abuela, Chabelita asegura que "lo que yo dije en su día lo reconozco y asumo las consecuencias. Mi discurso sigue siendo el mismo, no he cambiado mis versiones y cuando he sentido lo que he sentido lo he dicho de una manera de la que soy respondable". "Mientras tenga boca puedo defenderme, pero no tengo que señalar lo que ha hecho Kiko porque si lo ponemos en una balanza lo tuyo no tiene comparación con lo que yo he dicho", ha comentado, lanzando un dardo claro a su hermano: "Veo injusto lo que ha dicho pero no voy a ponerme lo que él ha dicho más que yo, porque seguiría perdiendo él".

Isa ha desvelado que ha hablado con Anabel Pantoja sobre los ataques de Kiko y su prima le ha dicho que "al fin y al cabo se lo esperaba porque le había llegado la información de que iba a cargar contra ella". "Ambas pensamos que es un calentón más de Kiko", ha apuntado, añadiendo que "conociendo a mi prima creo que se ha intentado poner en contacto con él tras la exclusiva y Kiko no le ha contestado".

Por otra parte, y muy cauta, la colaboradora prefiere no 'mojarse' en si el perdón de Isabel Pantoja y Kiko es total, ya que "no se si tanto un perdón como que se necesitaban". "Y si después de lo que ha dicho y no solamente el tema de la herencia, mi madre ha decidido perdonarle, creo que necesitan hablar las cosas así que espero que pronto vaya a ver a mi madre y hablen", ha afirmado, sin entrar en los rumores de que Kiko podría "haber vuelto a las andadas".

Por último, y a pesar de que no ha hablado con su madre del tema, Isa ha comentado las declaraciones de Teresa Rivera en el 'polideluxe' por las que, no duda, su madre tomará medidas legales. "Se querellará contra Teresa", ha asegurado, comentando que "nunca pensé que diría esas cosas. Es innecesario totalmente y lo ha hecho evidentemente porque hay un lucro". "Todo el mundo tiene derecho a contar sus cosas, pero el problema es cuando cuentas cosas de ese tipo después de tanto tiempo y no lo dices con un fundamento porque no lo has visto, no lo sabes y no lo puedes probar", ha añadido.