Isa Pantoja se pronuncia por fin sobre la docuserie de Julián Muñoz: ¿La vio? ¿Qué le pareció?

MADRID, 21 (CHANCE)

Hace justo una semana que se estrenó la docuserie en la que Julián Muñoz cuenta los detalles más desconocidos de su relación con Isabel Pantoja, pero la hija de la tonadillera, Isa Pantoja, todavía no se había pronunciado públicamente acerca de 'No es hora de venganza, es la hora de la verdad'.

Un relato sincero, duro y descarnado en el que el ex alcalde de Marbella tacha a la que fue su pareja entre 2003 y 2009 como una mujer fría, ambiciosa, manipuladora y solo interesada en el dinero, desvelando además detalles íntimos de cómo fue su historia de amor con Isabel Pantoja, por la que confiesa que estuvo "abducido" y que sintió "adicción".

Horas antes del estreno del segundo capítulo de la docuserie, Isa Pantoja se ha sentado en el plató de 'El programa de Ana Rosa' y ha confesado que vio "entero" el primer programa, en el que por cierto Julián Muñoz habla bien de ella, ya que la recuerda con mucho cariño.

Admitiendo que "le impresionó" y "le conmovió" ver tan deteriorado al que fue pareja de su madre porque no sabía cómo estaba físicamente y con él tuvo "muy buena relación" mientras duró su noviazgo con Pantoja, Isa ha asegurado que prefiere "quedarse con los buenos recuerdos".

Sin entrar en detalles sobre qué le han parecido las durísimas declaraciones de Julián, Isa sí ha dejado claro que su madre quiso mucho al ex alcalde de Marbella y ella misma fue testigo de lo mal que lo pasó tras su ruptura: "La he visto muy mal. Mi madre sufrió mucho y cuando yo le pedí permiso para ir a La Pera a ver a Julián en el primer permiso porque me llevaba muy bien con él, mi madre me dijo llorando muchísimo que estaba muy enamorada pero que no podía estar con él", ha revelado.

Además, Isa ha reconocido que ver la docuserie fue muy "duro" porque "Julián cuenta cosas que dejan a mi madre de obsesionada con el poder, el dinero y la ambicion y eso no me gusta". Sin embargo, la colaboradora no ha contado si ha hablado con su madre ni qué le han parecido a Isabel Pantoja las confesiones de Julián Muñoz.