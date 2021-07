Isa Pantoja se pronuncia tras el nuevo capítulo en la guerra que enfrenta a su madre y a su hermano Kiko

MADRID, 5 (CHANCE)

Isa Pantoja ha reaparecido este lunes en 'El programa de Ana Rosa' después de que hace unos días su madre, Isabel Pantoja, acudiese a los juzgados del brazo de su hermano Agustín en el juicio que enfrenta a su mano derecha con su hijo, Kiko Rivera, mostrando así su apoyo explícito al que se ha convertido en uno de sus principales apoyos.

La tonadillera, un testimonio clave en la demanda del Dj contra su tío acusándole de presuntos delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida, se negó a declarar en contra de su hermano, un duro golpe para Kiko sobre el que hoy se ha pronunciado Chabelita, que lleva sin hablar con su madre desde el cumpleaños de su hijo Alberto, el pasado 7 de marzo.

"Ella sabe que me tiene ahí y solo tiene que llamarme porque no tengo ningún problema con mi madre", ha asegurado Isa, confimando así que no ha hablado con la tonadillera tras su paso por los juzgados, que aumenta aun más la brecha existente que le enfrenta a su hijo Kiko. "Para mí ver a mi madre en los juzgados por esa causa fue súper chocante y súper desagradable", ha confesado la joven que, sin embargo "entiende" que "todo haya llegado a este punto".

Mostrando su apoyo explícito a Kiko aunque todavía no ha visto toda la documentación que tiene su hermano en contra de su tío Agustín, Isa ha señalado que "por lo que me ha contado sí justifica la denuncia. Es normal que pida explicaciones porque yo también lo haría. Kiko me contó que si no le daban explicaciones iba a ir a por todas y nunca iba a demandar a mi madre pero sí a mí tío y lo ha hecho".

"No me gusta que haya llegado a este punto pero a mí me tiene para lo que necesite", ha confesado Chabelita, más unida que nunca a Kiko en las últimas semanas. "Ahora estamos hablado de muchas mas cosas, estamos profundizando y no estamos entendiendo más, tanto él como yo. Esto me está uniendo mucho más a él. Sabe que conmigo puede contar siempre y me tiene para lo que quiera", ha añadido.

"No he hablado con mi madre pero si hablo con ella no voy a decir nada", ha señalado Isa al ser preguntada si en los últimos días ha retomado el contacto con la tonadillera, confirmando que no ha sido así porque "no lo está pasado bien, pero si no da señales de vida es porque ella no quiere". "Nadie la está obligando, nadie la ha secuestrado. Ella misma lo dijo. No le puedo exigir lo que es normal a una persona que no está bien, lo de mi madre es como cosa aparte", mantiene la colaboradora.

Sin embargo, este acercamiento con Kiko no implica un mayor alejamiento de su madre, y la propia Isa lo ha querido dejar claro: "Para nada. No es que apoye a Kiko porque me de la gana, sino que tiene razón en el aspecto de mi tío por lo que me ha contado. Pero en el tema de mi madre y mi hermano no me voy a meter poque quiero que todo esto se solucione".

"Cuando he hablado con Kiko he tocado algunos temas, cosas que me duelen sobre cómo era nuestra infancia, cosas que me dan mucha pena y que recuerdo con mucha añoranza y tristeza", ha confesado, aclarando que si acabó llorando en su último encuentro con su hermano no fue porque éste le dijese nada sobre cómo la trataron en Cantora cuando era pequeña: "En ningún momento me ha contado nada en contra de mi madre, nada que haya visto de mí. Su problema con ella es Cantora, nada conmigo".

Por último, y demostrando que su relación con Irene Rosales también marcha viento en popa tras superar las diferencias que las enfrentaron tras el paso de Kiko y su mujer por 'GH Dúo', Isa ha desmentido que la colaboradora de 'Viva la vida' esté aislando al Dj de su familia. "Para nada. Ella no pone ningún impedimento sino al contrario. Ella está tomando el control en el sentido de acercarse y facilitar a mi madre que pueda hablar con las niñas, pero apoya a su marido que es lo normal", ha asegurado.