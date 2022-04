Isa Pantoja se pronuncia el posible desahucio de su madre: "No lo sé, ya veremos"

MADRID, 18 (CHANCE)

Impactados nos hemos quedado al enterarnos de la orden de desahucio de la Agencia Tributaria que pesa sobre Isabel Pantoja por la deuda de 414.080 euros que la tonadillera arrastra con Hacienda. De no satisfacer dicha cantidad, la sevillana se vería obligada a abandonar Cantora este jueves a las 10.30 de la mañana, perdiendo así el lugar en el que se ha refugiado en los últimos años de la peor manera posible.

Lejos de rendirse, la artista habría llegado a un acuerdo con el fisco presentando como aval los conciertos que ofrecerá a finales de mayo en Chile, Perú y Argentina, de los que Hacienda se llevará el 80% del caché de Pantoja, satisfaciendo así una parte importante de su deuda.

Una información sobre la que le hemos preguntado a Isa Pantoja que, sin desvelar si ha podido hablar con su madre en las últimas horas, se ha mostrado de lo más tranquila y ha asegurado no tener ni idea del posible desahucio de Cantora: "Es que no lo sé* Como siempre dicen eso no lo sé... Ya veremos entonces" ha señalado con una ligera sonrisa, dejando en el aire si el jueves podríamos ver a la artista abandonando la finca por sus deudas. Algo que, por su actitud, parece que no se producirá. ¡Dale al play y no te lo pierdas!